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Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Zirve beyaza büründü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Zirve beyaza büründü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Dağın zirvesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinden de görülebilen kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle kışın ilk işaretleri kendini gösterirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da azalması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli volkanik dağları arasında yer alan Süphan Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü. 4 bin 58 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İLÇE MERKEZİNDEN DE GÖRÜLDÜ

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Süphan Dağı çevresinde görsel şölen oluşturdu. Beyaza bürünen zirve, Adilcevaz ilçe merkezinden de net şekilde görülebilir hale geldi.

İlk kar Süphan Dağı'na düştü (Foto: İHA)İlk kar Süphan Dağı'na düştü (Foto: İHA)

KIŞIN İLK İŞARETİ

Bölgedeki vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirtti. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesinin beklendiği bildirildi.

SÜPHAN'DAN KARTPOSTALLIK MANZARA

Vatandaşlardan Mehmet Said Emen, karla kaplanan Süphan Dağı zirvesinin doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenlere eşsiz görüntüler sunduğunu ifade etti. Mevsimin ilk karıyla birlikte Süphan Dağı'nda ortaya çıkan manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

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