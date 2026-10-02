Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Zirve beyaza büründü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Dağın zirvesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinden de görülebilen kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle kışın ilk işaretleri kendini gösterirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da azalması bekleniyor.