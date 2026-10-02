Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin mutfağına giren yaklaşık 2 metrelik karayılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, yılanı çıkarmak için harekete geçti. Tezgahın altında saklanan yılanla yaklaşık 4 saat mücadele eden Başer, ısırılmasına rağmen karayılanı çıplak elleriyle yakalamayı başardı. Yılan daha sonra yeniden doğaya salındı.

Olay, Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin mutfağına yaklaşık 2 metre uzunluğunda karayılan girdi. Mutfak tezgahının altında saklanan yılanı fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ayrıca yılan yakalama konusunda deneyimiyle tanınan ve "Yılancı Kemal" olarak bilinen Kemal Başer geldi.

4 SAAT BOYUNCA NEFES KESEN MÜCADELE

Kemal Başer, mutfak tezgahının altında saklanan karayılanı çıkarmak için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmada yılanın direnmesi, yakalama anlarını adeta nefes kesen bir mücadeleye dönüştürdü.

Başer, yılan tarafından ısırılmasına rağmen mücadelesini sürdürdü. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle yılanın hareketlerini takip eden Başer, sonunda oluşan fırsatı değerlendirerek karayılanı çıplak elleriyle yakaladı.

"EN SONUNDA YILAN DA YORULDU"

Zorlu mücadelenin ardından konuşan Kemal Başer, Payas itfaiye ekiplerinin desteğine dikkat çekti.

Başer, "Belki de sezonun son yılanları bizi resmen zor bir mücadeleyle uğraştırdı. Payas itfaiye ekiplerinin müthiş performansı ve desteğiyle çok uğraştık. Elinize sağlık, siz olmasanız ben alamazdım. En sonunda yılan da yoruldu ve bir açıklık verdi. Yılanı kurtardık ve ev sahibini de kurtardık" dedi.

YILAN DOĞAYA SALINDI

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılan, evden çıkarıldıktan sonra Başer tarafından doğaya bırakıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.