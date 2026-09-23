Ağrı Dağı’nın Durupınar formasyonunda yürütülen Nuh’un gemisi araştırmalarında 2026 sezonu tamamlandı. Çalışmalarda tufan öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak ve çömlek parçaları bulunurken, zeminden alınan karot örnekleri incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

Ağrı Dağı'nın Durupınar formasyonunda yürütülen Hz. Nuh'un gemisine ilişkin araştırma çalışmalarının 2026 sezonu tamamlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila öncülüğündeki ekip tarafından yürütülen çalışmalarda bölgeden alınan numuneler ve elde edilen bulgular incelemeye alındı.

5 ÜLKEDEN 20 BİLİM İNSANI KATILDI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 28 Haziran'da başlayan araştırmalara 5 ülkeden 20 bilim insanı katıldı. Çalışmalar kapsamında ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri, haritalama çalışmaları, 2D ve 3D analizler ile radar incelemeleri gerçekleştirildi. Araştırmalarda gemiyi andıran yapıya ilişkin veriler değerlendirilirken, bölgede yapılan kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak ve çömlek parçalarına rastlandı.