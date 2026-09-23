Ağrı Dağı’nda heyecanlandıran keşif! Nuh Tufanı öncesi döneme ait izler araştırılıyor
Ağrı Dağı’nın Durupınar formasyonunda yürütülen Nuh’un gemisi araştırmalarında 2026 sezonu tamamlandı. Çalışmalarda tufan öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak ve çömlek parçaları bulunurken, zeminden alınan karot örnekleri incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.
Ağrı Dağı'nın Durupınar formasyonunda yürütülen Hz. Nuh'un gemisine ilişkin araştırma çalışmalarının 2026 sezonu tamamlandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila öncülüğündeki ekip tarafından yürütülen çalışmalarda bölgeden alınan numuneler ve elde edilen bulgular incelemeye alındı.
5 ÜLKEDEN 20 BİLİM İNSANI KATILDI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 28 Haziran'da başlayan araştırmalara 5 ülkeden 20 bilim insanı katıldı.
Çalışmalar kapsamında ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri, haritalama çalışmaları, 2D ve 3D analizler ile radar incelemeleri gerçekleştirildi.
Araştırmalarda gemiyi andıran yapıya ilişkin veriler değerlendirilirken, bölgede yapılan kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak ve çömlek parçalarına rastlandı.
150 NOKTADAN BİN NUMUNE ALINDI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Cenker Atila, yaklaşık 90 gün süren araştırma sürecinde önemli veriler elde edildiğini söyledi.
Atila, "2026 yılı araştırmalarımız bugün itibarıyla bitti. Çalışmamız yaklaşık 90 gün sürdü ve bu süreçte 5 farklı ülkeden 20 bilim adamı projemize katıldı" dedi.
Radar çalışmalarının ardından toprak numuneleri alındığını belirten Atila, "Yaklaşık 150 farklı bölgeden bin civarında toprak numunesi aldık. Bizim projemizin en önemli aşamalarından bir tanesi bu toprak numuneleriydi" ifadelerini kullandı.
KESİN SONUÇLAR KIŞ AYLARINDA BEKLENİYOR
Karot ve toprak örneklerinin laboratuvar incelemelerinden geçirileceğini belirten Prof. Dr. Atila, organik madde miktarı ve ahşap kalıntılarının önemli veriler sağlayacağını söyledi.
Atila, "Organik madde miktarı, ahşap kalıntıları bizim için çok önemli veriler sunacak. Organik maddelerde yapacağımız karbon nötr tarihlemesiyle de burada gerçekten gemi olup olmadığını anlayacağız" dedi.
Çalışmaların gelecek yıllarda da devam etmesinin planlandığını belirten Atila, kesin sonuçlara kış aylarında ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.