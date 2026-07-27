Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne, Çeşme’den Sinop’a, Marmaris’ten Kemer’e, uzanan ücretsiz girişli halk plajları yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Hem deniz keyfini hem de ekonomik yeme içme seçeneklerini bir araya getiren halk plajlarında, bulundukları turizm destinasyonu fark etmeksizin aynı fiyat tarifesi uygulanıyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum’un en popüler koyları Türkbükü ve Yalıkavak’ta yer alan halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza 450 TL, et döner 550 TL’den satışa sunuluyor.