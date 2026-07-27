Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne, Çeşme’den Sinop’a, Marmaris’ten Kemer’e, uzanan ücretsiz girişli halk plajları yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Hem deniz keyfini hem de ekonomik yeme içme seçeneklerini bir araya getiren halk plajlarında, bulundukları turizm destinasyonu fark etmeksizin aynı fiyat tarifesi uygulanıyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum’un en popüler koyları Türkbükü ve Yalıkavak’ta yer alan halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza 450 TL, et döner 550 TL’den satışa sunuluyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının ücretsiz halk plajı projesi, 2026 yaz sezonunda tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye'nin farklı turizm bölgelerinde hizmet veren halk plajları, ücretsiz giriş imkânının yanı sıra uygun fiyatlı yeme içme seçenekleriyle de dikkat çekiyor.
Bodrum'un Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba halk plajlarında hem yerli hem de yabancı turistler ücretsiz deniz keyfi yaparken ekonomik fiyatlarla sunulan menülerden de yararlanabiliyor.
BODRUM HALK PLAJLARINA YOĞUN İLGİ
Kültür ve Turizm Bakanlığınca vatandaşların kıyılardan eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla hizmete açılan halk plajları yaz sezonunun en çok tercih edilen noktaları arasında yer aldı.
Ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunulan plajlarda düzenli temizlik, sosyal alanlar ve aile dostu ortam ziyaretçilerden olumlu geri dönüş alıyor.
Özellikle Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba halk plajları gün boyunca yoğunluk yaşıyor.
MENÜDE EKONOMİK FİYATLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bodrum Halk Plajlarının yeme içme alanlarında uygun fiyatlı menüler ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
Kaynak metinde yer alan fiyat tarifesine göre;
- Lahmacun: 250 TL
- Hamburger: 450 TL
- Pizza çeşitleri: 450 TL
- Et döner: 550 TL
- Cheesecake, magnolya ve meyve tabağı: 250 TL
- Dondurma çeşitleri: 65 TL'den başlayan fiyatlarla
Misafirler ayrıca sabah saatlerinde kahvaltı seçeneklerinden de faydalanabiliyor.