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Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne, Çeşme’den Sinop’a, Marmaris’ten Kemer’e, uzanan ücretsiz girişli halk plajları yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Hem deniz keyfini hem de ekonomik yeme içme seçeneklerini bir araya getiren halk plajlarında, bulundukları turizm destinasyonu fark etmeksizin aynı fiyat tarifesi uygulanıyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum’un en popüler koyları Türkbükü ve Yalıkavak’ta yer alan halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza 450 TL, et döner 550 TL’den satışa sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ücretsiz halk plajı projesi, 2026 yaz sezonunda tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye'nin farklı turizm bölgelerinde hizmet veren halk plajları, ücretsiz giriş imkânının yanı sıra uygun fiyatlı yeme içme seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Bodrum'un Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba halk plajlarında hem yerli hem de yabancı turistler ücretsiz deniz keyfi yaparken ekonomik fiyatlarla sunulan menülerden de yararlanabiliyor.

Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi - 1

BODRUM HALK PLAJLARINA YOĞUN İLGİ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca vatandaşların kıyılardan eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla hizmete açılan halk plajları yaz sezonunun en çok tercih edilen noktaları arasında yer aldı.

Ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunulan plajlarda düzenli temizlik, sosyal alanlar ve aile dostu ortam ziyaretçilerden olumlu geri dönüş alıyor.

Özellikle Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba halk plajları gün boyunca yoğunluk yaşıyor.

Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi - 2

MENÜDE EKONOMİK FİYATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bodrum Halk Plajlarının yeme içme alanlarında uygun fiyatlı menüler ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Kaynak metinde yer alan fiyat tarifesine göre;

  • Lahmacun: 250 TL
  • Hamburger: 450 TL
  • Pizza çeşitleri: 450 TL
  • Et döner: 550 TL
  • Cheesecake, magnolya ve meyve tabağı: 250 TL
  • Dondurma çeşitleri: 65 TL'den başlayan fiyatlarla

Misafirler ayrıca sabah saatlerinde kahvaltı seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi - 3

ÜCRETSİZ PLAJLAR TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığının halk plajları projesi bugün itibarıyla;

  1. Antalya'da 14
  2. Muğla'da 5
  3. İzmir'de 1

olmak üzere toplam 20 noktada hizmet veriyor.

Kaynak metne göre Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da hizmete açılması planlanan üç yeni halk plajıyla birlikte 2026 yılı sonunda ücretsiz halk plajı sayısının 23'e çıkarılması hedefleniyor.

Bitlis Adilcevaz’dan Bodrum Türkbükü’ne ücretsiz halk plajları keyfi - 4

HEM EKONOMİK HEM KONFORLU TATİL

Ücretsiz giriş, düzenli bakım, temiz sahil alanları ve uygun fiyatlı yeme içme seçenekleri sayesinde halk plajları hem bölge sakinlerinin hem de tatilcilerin tercih ettiği adresler arasında yer almaya devam ediyor.

Bakanlığın uyguladığı hizmet modeliyle Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarında ziyaretçilere ekonomik ve konforlu bir tatil deneyimi sunulması amaçlanıyor.

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