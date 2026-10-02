Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan ve örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu (Foto: AA)

Şüphelilerin ayrıca Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü ve ardışık arama kayıtlarının bulunduğu, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.