FETÖ sızıntılarına İstanbul merkezli 6 ilde baskın: 20 şüpheli adliyede!
İstanbul merkezli 6 ilde hain FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan ve örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen şüpheliler belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü ve ardışık arama kayıtlarının bulunduğu, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Ekipler, çalışmaların ardından İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
ADRESLERDEN ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ÇIKTI
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.