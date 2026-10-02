Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve havacılık tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor.

30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde teknoloji ürünleri, bilim atölyeleri, hava gösterileri ve çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşuyor.

Festivalin dikkat çeken isimlerinden biri ise Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN oldu.

ÇOCUKLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Canik Belediyesi tarafından geliştirilen CANİKMAN, festival alanında özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ziyaretçilere el sallayan ve hareketleriyle dikkat çeken insansı robotla fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.

CANİKMAN, TEKNOFEST Güneydoğu'nun en fazla ilgi gören teknoloji ürünlerinden biri oldu.

PUŞİ TAKIP DANS ETTİ

CANİKMAN'ın Şanlıurfa kültürüne uyum sağladığı anlar da festivalde renkli görüntülere sahne oldu.

Puşi takan CANİKMAN, TEKNOFEST şarkısı eşliğinde dans ederek ziyaretçileri eğlendirdi.

Robotun yapay zeka destekli diyalogları ve gösterileri, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekti.

BİLİM SOKAĞINDA GENÇLERLE BULUŞTU

CANİKMAN, festival alanındaki Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerinde de ziyaretçilerle bir araya geldi.

Bilim Sokağı'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve gençlerle etkileşim kuran CANİKMAN, atölye çalışmalarına eşlik etti.

CANİKMAN daha önce de Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleştirilen yapay zeka, yazılım ve robotik kodlama çalışmalarında öğrencilerle buluşturulmuştu.