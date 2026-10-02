Türkiye'nin ilk nüfusa kayıtlı insansı robotu CANİKMAN, TEKNOFEST Güneydoğu’da puşi takıp dans etti
Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çocuklarla sohbet eden, puşi takıp müzik eşliğinde dans eden CANİKMAN, festival programının ardından Balıklıgöl'ü de ziyaret ederek renkli görüntüler oluşturdu.
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve havacılık tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor.
30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde teknoloji ürünleri, bilim atölyeleri, hava gösterileri ve çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşuyor.
Festivalin dikkat çeken isimlerinden biri ise Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN oldu.
ÇOCUKLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ
Canik Belediyesi tarafından geliştirilen CANİKMAN, festival alanında özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Ziyaretçilere el sallayan ve hareketleriyle dikkat çeken insansı robotla fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.
CANİKMAN, TEKNOFEST Güneydoğu'nun en fazla ilgi gören teknoloji ürünlerinden biri oldu.
PUŞİ TAKIP DANS ETTİ
CANİKMAN'ın Şanlıurfa kültürüne uyum sağladığı anlar da festivalde renkli görüntülere sahne oldu.
Puşi takan CANİKMAN, TEKNOFEST şarkısı eşliğinde dans ederek ziyaretçileri eğlendirdi.
Robotun yapay zeka destekli diyalogları ve gösterileri, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekti.
BİLİM SOKAĞINDA GENÇLERLE BULUŞTU
CANİKMAN, festival alanındaki Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerinde de ziyaretçilerle bir araya geldi.
Bilim Sokağı'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve gençlerle etkileşim kuran CANİKMAN, atölye çalışmalarına eşlik etti.
CANİKMAN daha önce de Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleştirilen yapay zeka, yazılım ve robotik kodlama çalışmalarında öğrencilerle buluşturulmuştu.
TÜRKİYE'NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU
CANİKMAN, yalnızca festival performansıyla değil, Türkiye'deki konumuyla da dikkat çekiyor.
Nisan ayında tanıtılan robotun daha sonra Canik İlçe Nüfus Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlandığı ve Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
CANİKMAN ayrıca Canik Belediyesi bünyesinde düzenlenen toplantı ve eğitim programlarına katılıyor, çocuklarla teknoloji etkinliklerinde buluşuyor.
BALIKLIGÖL'Ü DE ZİYARET ETTİ
Festival programının ardından CANİKMAN'ın Şanlıurfa turu devam etti.
İnsansı robot, kentin simge noktalarından Balıklıgöl'ü ziyaret ederek burada da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Ziyaretçiler CANİKMAN ile hatıra fotoğrafı çektirirken robotun Şanlıurfa sokaklarındaki görüntüleri festivalin renkli anlarına eklendi.
BAŞKAN SANDIKÇI: ÇOCUKLARIMIZI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYORUZ
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da CANİKMAN'ın bilim ve teknoloji çalışmalarındaki rolüne dikkat çekti.
Sandıkçı, çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji ve sanat etkinlikleriyle buluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek CANİKMAN'ın da gençlere rehberlik ettiğini ifade etti.