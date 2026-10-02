İstanbul’da hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan Cüneyt Gökçe, Bağcılar’da dini nikahlı eşinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari olduğu dönemde kardeşleri ve akrabalarının kimliklerini kullandığı belirlenen Gökçe, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Cüneyt Gökçe'nin 9 yıldır firari olduğunu belirledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Gökçe'nin dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin Bağcılar'da yaşayan eşinin evine gidip geldiğini belirleyen ekipler, adresin çevresinde takip başlattı.

9 yıllık firar baskınla bitti (Foto: DHA) DİNİ NİKAHLI EŞİNİN EVİNDE YAKALANDI Polis ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonla Cüneyt Gökçe'yi dini nikahlı eşinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. 9 yıldır firari olan şüphelinin yakalanmasıyla uzun süredir devam eden arama çalışmaları da sonuçlandı.

9 yıllık firar baskınla bitti (Foto: DHA) AKRABALARININ KİMLİKLERİNİ KULLANMIŞ Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürülen Gökçe'nin daha önce yankesicilik suçundan 3 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca "başkasına ait kredi kartlarını kullanmak" ve "hırsızlık" suçlarından 6 ayrı dosyadan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.