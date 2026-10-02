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Yolcularla konuşurken kaza yaptı! Minibüs dolmuşa böyle çarptı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yolcularla konuşurken kaza yaptı! Minibüs dolmuşa böyle çarptı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün yolcularla konuştuğu minibüs, önünde duran dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, seyir halindeyken yolcularla konuştuğu sırada önünde duran dolmuşa çarptı.

Yolcularla konuşurken kaza yaptı (Foto: DHA)Yolcularla konuşurken kaza yaptı (Foto: DHA)

YOLCULAR SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki bazı yolcular savrularak hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yolcularla konuşurken kaza yaptı (Foto: DHA)Yolcularla konuşurken kaza yaptı (Foto: DHA)

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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