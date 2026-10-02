Çarpmanın etkisiyle minibüsteki bazı yolcular savrularak hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcularla konuşurken kaza yaptı (Foto: DHA)

Yolcularla konuşurken kaza yaptı (Foto: DHA)

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.