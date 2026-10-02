Yolcularla konuşurken kaza yaptı! Minibüs dolmuşa böyle çarptı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün yolcularla konuştuğu minibüs, önünde duran dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, seyir halindeyken yolcularla konuştuğu sırada önünde duran dolmuşa çarptı.
YOLCULAR SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle minibüsteki bazı yolcular savrularak hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI