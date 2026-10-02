Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Kızılpınar Mahallesi Çerkezköy Caddesi’nde su yüksekliği yer yer 50 santimetreye ulaştı. Suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü, alternatif güzergâhlara yöneldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu. Kısa sürede şiddetlenen yağmur nedeniyle yollar suyla kaplanırken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

SU YÜKSEKLİĞİ 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kızılpınar Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde su yüksekliği yer yer 50 santimetreyi buldu. Yolun büyük bölümünün su altında kalması, araçların geçişini güçleştirdi.

SÜRÜCÜLER GÜZERGÂH DEĞİŞTİRDİ

Çok sayıda sürücü, yükselen su nedeniyle güzergâhını değiştirmek zorunda kaldı. Bazı araçlar ise su birikintilerine rağmen caddede ilerlemeye çalıştı.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Yollarda biriken su, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşandı.