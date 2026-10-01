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Trafik magandası bu kez doktor çıktı! İşte cezası

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trafik magandası bu kez doktor çıktı! İşte cezası

İstanbul Başakşehir'de bir kadın doğum doktorunun otopark girişinde tartıştığı sürücüye küfürler yağdırdığı anlar kameraya yansıdı. Kadın doktorun görüntü çeken sürücüye, "Çek, arkam sağlam." dediği görüldü.

Olay, Başakşehir'deki AVM otoparkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın doğum doktoru Ö.K.A., trafikte tartışma yaşadığı bir kişiye aracından inerek küfür ve hakaretler savurdu. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfür eden kadın doktorun görüntü çeken sürücüye, "Çek, arkam sağlam." dediği görüldü.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE KÜFÜRLER YAĞDIRAN KADIN DOKTOR KAMERADA: 180 BİN LİRA CEZA YEDİ

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Saldırıya uğrayan sürücünün ihbarı üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen tahkikat kapsamında olay anına ilişkin video kayıtlarını inceleyen ekipler, araç sürücüsü Ö.K.A.'nın saldırı amacıyla aracından indiğini tespit etti.

180 BİN LİRALIK CEZA UYGULANDI

Polis ekiplerinin tespitlerinin ardından kadın doktora 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesi kapsamında 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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#Trafik #Kavga
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