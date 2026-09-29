İstanbul’da trafik felç! Köprü ve TEM'de uzun araç kuyrukları
İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış, iş çıkış saatinde megakent trafiğini kilitledi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası’nda kent genelindeki yoğunluk dikkat çekerken, ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran sağanak, ulaşımı da vurdu. Özellikle iş çıkış saatinde ana arterlerde trafik yoğunluğu kritik seviyeye yükseldi.
MEGAKENT'TE TRAFİK KİLİTLENDİ
İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu ciddi seviyelere ulaştı. Yağışla birlikte artan araç yoğunluğu, sürücülere zor anlar yaşattı.
ARAÇ KUYRUKLARI UZADI
Ana arterlerde trafik adeta adım adım ilerlerken iş ve okul çıkışı yola çıkan vatandaşlar yoğunluk nedeniyle yollarda kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı güzergahlarda araç kuyrukları uzadı.
KÖPRÜ VE TEM'DE YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Çamlıca gişeleri çevresinde her iki yönde yoğun trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında Ümraniye istikametinde trafik yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki yoğunluk ise Altunizade'den başlayarak köprü girişine kadar uzanıyor.
YAĞIŞLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR
İstanbul'da yağışın etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücülerin yoğun güzergahlarda dikkatli olması ve alternatif yolları değerlendirmesi önem taşıyor.