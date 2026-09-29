İstanbul’da trafik felç! Köprü ve TEM'de uzun araç kuyrukları

Ana arterlerde trafik adeta adım adım ilerlerken iş ve okul çıkışı yola çıkan vatandaşlar yoğunluk nedeniyle yollarda kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı güzergahlarda araç kuyrukları uzadı.

KÖPRÜ VE TEM'DE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Çamlıca gişeleri çevresinde her iki yönde yoğun trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında Ümraniye istikametinde trafik yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki yoğunluk ise Altunizade'den başlayarak köprü girişine kadar uzanıyor.