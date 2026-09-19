BANKA HESAPLARINDA 210 MİLYON LİRALIK HAREKET

Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Adana merkezli operasyon kapsamında Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan 7'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.