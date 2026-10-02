Belek'te 100 bin caretta yavrusu denize ulaştı
Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek kumsalında deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunda 2 bin 600 yuva tespit edildi. 100 binden fazla caretta caretta yavrusu denize ulaşırken, yavru çıkışı beklenen son 15 yuvanın takibi sürüyor.
Türkiye'nin önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Belek'te, yaklaşık 30 kilometrelik sahilde yürütülen koruma çalışmalarında sezonun sonuna gelindi. EKAD ekipleri, 1 Mayıs'ta başladıkları çalışmalarda 2 bin 600 yuva tespit etti.
İlk yavru çıkışının 11 Temmuz'da gerçekleştiği bölgede, 100 binden fazla caretta caretta yavrusu denizle buluştu.
SON 15 YUVA İÇİN BEKLEYİŞ
EKAD Belek Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy, henüz 60 günlük sürecini tamamlamayan 15 yuvanın bulunduğunu belirterek, son yavruların da denize ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Belek'teki projenin 32 yıldır sürdüğünü belirten Ulusoy, bu süreçte denize ulaştırılan yavru sayısının 1,5 milyonu aştığını ifade etti.
KUMSALDAKİ TEHDİTLERE DİKKAT
Carettaların korunması için 70'ten fazla 5 yıldızlı otelin sahilinde çalışma yürütülüyor. Ekipler, araç girişleri, ateş yakılması, çöpler ve sahipsiz köpeklerin yuvalar için tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Sezon boyunca 150'si Türkiye'den, 30'u farklı ülkelerden olmak üzere 180 gönüllü koruma çalışmalarına destek verdi.