Türkiye'nin önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Belek'te, yaklaşık 30 kilometrelik sahilde yürütülen koruma çalışmalarında sezonun sonuna gelindi. EKAD ekipleri, 1 Mayıs'ta başladıkları çalışmalarda 2 bin 600 yuva tespit etti.

Belek'teki projenin 32 yıldır sürdüğünü belirten Ulusoy, bu süreçte denize ulaştırılan yavru sayısının 1,5 milyonu aştığını ifade etti.

EKAD Belek Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy, henüz 60 günlük sürecini tamamlamayan 15 yuvanın bulunduğunu belirterek, son yavruların da denize ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Antalya- Belek'te 100 bin caretta yavrusu denize ulaştı (Foto: DHA)

Antalya- Belek'te 100 bin caretta yavrusu denize ulaştı (Foto: DHA)

KUMSALDAKİ TEHDİTLERE DİKKAT

Carettaların korunması için 70'ten fazla 5 yıldızlı otelin sahilinde çalışma yürütülüyor. Ekipler, araç girişleri, ateş yakılması, çöpler ve sahipsiz köpeklerin yuvalar için tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Sezon boyunca 150'si Türkiye'den, 30'u farklı ülkelerden olmak üzere 180 gönüllü koruma çalışmalarına destek verdi.