Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik yapan belediye işçisi Mehmet Çelik, bir ağacın altında bulduğu çantayı kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. İçinden yaklaşık 400 bin lira değerinde 6 bilezik ve banka kartları çıkan çantayı polise teslim eden Çelik, sahibinin bulunmasını sağladı. Çanta, içindeki değerli eşyalarla birlikte Bahadır Çevikyiğit'e eksiksiz teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan temizlik personeli Mehmet Çelik, Gebze Millet Bahçesi'nde akşam saatlerinde temizlik çalışması yaptığı sırada bir ağacın altında sahipsiz bir çanta fark etti.

Çantayı kontrol eden Çelik, içerisinde çok sayıda bilezik ve banka kartı olduğunu gördü. Çelik, çantayı vakit kaybetmeden vardiya amirine teslim etti ve durum polise bildirildi.

ÇANTADAN 6 BİLEZİK ÇIKTI

Polis ekipleri, çantadaki kimlik bilgilerinden sahibinin Bahadır Çevikyiğit olduğunu belirledi. Ekiplerin kısa sürede ulaştığı Çevikyiğit, olay yerine gelerek çantasını teslim aldı.

Yaklaşık 400 bin TL değerindeki 6 bilezik ile banka kartlarının bulunduğu çanta, içerisindeki tüm eşyalar eksiksiz şekilde sahibine verildi.

DEĞERLİ EŞYALARI TEK PARÇA TESLİM ETTİ

Çantayı bulan Mehmet Çelik'in davranışı takdir topladı. Çelik ile çantanın sahibi Bahadır Çevikyiğit, eşyaların teslim edilmesinin ardından birlikte fotoğraf çektirdi.

Olay, bulunan yüksek miktardaki değerli eşyanın sahibine ulaştırılmasıyla mutlu sonla noktalandı.