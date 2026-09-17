Kırklareli Üniversitesinde destek personeli olarak görev yapan 19 yaşındaki Zeynep Bora ile Beyzanur Sakmak, üniversite sınavına çalışırken bir yandan da derslikleri temizledi. İki genç, sınav sonucunda hayalini kurdukları yazılım mühendisliği bölümünü kazanarak bu kez temizledikleri sınıflarda öğrenci olarak ders başı yapmaya hazırlanıyor.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) destek personeli olarak görev yapan Zeynep Bora ve Beyzanur Sakmak'ın eğitim hayali gerçeğe dönüştü. Üniversitede çalışırken sınava hazırlanan iki genç, yazılım mühendisliği bölümünü kazanarak hem çalışmaya hem de eğitim hayatlarına devam etme fırsatı yakaladı.

19 yaşındaki Zeynep Bora, yaklaşık 6 ay önce Kırklareli Üniversitesinde destek personeli olarak çalışmaya başladı. Eğitim hayatına devam etmek istediği için üniversite sınavına hazırlanan Bora, görev yaptığı üniversitenin yazılım mühendisliği bölümünü kazandı.

Hem çalışıp hem üniversite okuyacak olan Bora, bunun yorucu bir süreç olacağını ancak başarılı olacağına inandığını söyledi.

HEM ÇALIŞACAK HEM EĞİTİMİNE DEVAM EDECEK

Çalışma arkadaşlarının kendisine verdiği desteğin önemine değinen Bora, bu süreçte hem iş hem de eğitim hayatını birlikte sürdüreceğini belirtti.

Bora, "Çalışma arkadaşlarımın desteği sayesinde bu serüveni başarılı bir şekilde tamamlayacağımı düşünüyorum. Çalışma hayatında yer almayı seviyorum, özellikle kadınların çalışma hayatında olmasını çok önemli buluyorum. Hem çalışıp hem eğitim hayatımı devam ettirebileceğime dair içimde derin bir inanç var" ifadelerini kullandı.

Üniversiteye destek personeli olarak katkı sağladığını belirten Bora, mezuniyetinin ardından akademik kadroda görev yapmayı hedeflediğini söyledi.

Bora, "Şu an destek personeli olarak üniversitemize katkı sağlıyorum, mezun olduktan sonra akademik kadroda devam etmek hayalim. Ülkemize ve devletimize her daim destek olmayı hedefliyorum" dedi.

Bora, süreçte kendisine destek olan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a teşekkür ederek yazılım mühendisi olmak için yoğun şekilde çalışacağını kaydetti.

TEMİZLEDİĞİ SINIFLARDA ÖĞRENCİ OLACAK

Beyzanur Sakmak'ın hikayesi de Bora'nınki gibi dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Konya'ya taşınan Sakmak, iş aradığı dönemde Kırklareli Üniversitesinin destek personeli kadrosuna başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesinin ardından Kırklareli'ye gelen Sakmak, yaklaşık 4 aydır üniversitede görev yapıyor. Üniversitede çalışırken bir yandan sınava hazırlanan Sakmak, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu yazılım mühendisliği bölümünü kazandı.

Üniversitede sıraları ve derslikleri temizlerken bir gün aynı sınıflarda öğrenci olmanın hayalini kurduğunu anlatan Sakmak, sınav sonucuyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

"BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sakmak, "Çocukluğumdan beri yazılım mühendisliği okumayı çok istiyordum. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Üniversitemizin tüm personeline destek oldukları için teşekkür ederim" diye konuştu.

İş ve öğrencilik hayatını aynı anda yürütmek için daha fazla gayret göstereceğini belirten Sakmak, hedefinin 4 yıllık eğitimini başarıyla tamamlamak olduğunu ifade etti.

GECELERİ DERS ÇALIŞACAK

Yoğun bir sürecin kendisini beklediğini belirten Sakmak, "Yorulacağız, yeri gelecek geceleri uyumayıp ders çalışacağız ama bir şekilde başaracağıma inancım sonsuz" dedi.

Sakmak, eğitimini tamamladıktan sonra yazılım alanında ilerlemek istediğini belirterek, "4 yıl boyunca yazılım mühendisliğini bitirip bu alanda ilerlemek ve devletimize, milletimize hayırlı bir mühendis olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi kazanmanın şimdiden kendisini gururlandırdığını dile getiren Sakmak, derslikleri temizlerken kurduğu öğrencilik hayalinin artık gerçeğe dönüşmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Sakmak, "Bölümü kazandığım için şu anda bile çok mutlu hissediyorum, mezun olduktan sonra bu mutluluğun katlanarak artacağını düşünüyorum. Sınıfları temizleyerek başladım, kendimi geliştirdiğimi gördükçe daha çok gururlanacağım. Bunlar beni hep motive edecek şeyler" diye konuştu.