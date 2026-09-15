



367 MİLYONLUK İHALE Verilen ihaleler arasında 367,7 milyon liralık araç ve iş makinesi kiralama hizmeti dikkatlerden kaçmadı.



2 yıl 8 ay süreyle 50 adet araç ve iş makinesinin kiralanmasını kapsayan 12 Mart 2025 tarihli ihalede söz konusu hizmeti daha uygun maliyetlerle karşılayabileceğini taahhüt eden firmaların tamamının çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı, söz konusu işin, tartışmalara zemin hazırlayacak şekilde Standart Katı Atık isimli firmaya verildiği iddia ediliyor.





SÜREKLİ ARAÇ KİRALANMIŞ



Bahse konu ihalelerin tamamını Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün düzenlemesi de dikkat çekti.



Firmaya verilen diğer ihalelerin de araç kiralama hizmeti üzerine olduğu, bu kapsamda 367,7 milyon liralık tartışmalı ihaleye ek olarak farklı tarihlerde 6,1 milyon lira, 29,5 milyon lira, 17,5 milyon lira ve 9,8 milyon liralık işlerin de yine aynı şirkete aktarıldığı görüldü.