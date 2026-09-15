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Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak

CHP’den Yeni Parti’ye geçen Marmaris Belediyesi, devasa ihale skandalı yaşandı. Etimesgut Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Seyid Hamid Haşimi’nin şirketine Marmaris Belediyesi tarafından 6 ay içinde toplam bedeli 430 milyon lirayı aşan 5 ayrı ihale verildiği ortaya çıktı.

Yeni Parti'ye katılan Marmaris Belediyesi'nde Etimesgut'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir iş insanına 6 ayda 5 ayrı ihale verildiği, toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 430 milyon lira olduğu, ihaleye giren diğer firmaların ise şüpheli şekilde saf dışı bırakıldığı iddia edildi.

Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak - 1

Yerel seçimlerde Yeni Parti lideri Özgür Özel ve ekibi tarafından kazanılan belediyelerde ihale iddialarının sonu gelmiyor. Tepki çeken son gelişme, kısa süre önce CHP'den Yeni Parti'ye geçen Marmaris Belediyesi'nde patlak verdi.

Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak - 2

6 AYDA 5 İHALE

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Marmaris Belediyesi'nin 1 Ekim 2024-4 Nisan 2025 tarihleri arasında "Standart Katı Atık Çevre Denetim Temizlik Sanayi" isimli bir firmaya peş peşe 5 ayrı ihale verdiği, ihalelerdeki toplam sözleşme bedelinin 430 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak - 3

367 MİLYONLUK İHALE

Verilen ihaleler arasında 367,7 milyon liralık araç ve iş makinesi kiralama hizmeti dikkatlerden kaçmadı.

2 yıl 8 ay süreyle 50 adet araç ve iş makinesinin kiralanmasını kapsayan 12 Mart 2025 tarihli ihalede söz konusu hizmeti daha uygun maliyetlerle karşılayabileceğini taahhüt eden firmaların tamamının çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı, söz konusu işin, tartışmalara zemin hazırlayacak şekilde Standart Katı Atık isimli firmaya verildiği iddia ediliyor.

Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak - 4

SÜREKLİ ARAÇ KİRALANMIŞ

Bahse konu ihalelerin tamamını Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün düzenlemesi de dikkat çekti.

Firmaya verilen diğer ihalelerin de araç kiralama hizmeti üzerine olduğu, bu kapsamda 367,7 milyon liralık tartışmalı ihaleye ek olarak farklı tarihlerde 6,1 milyon lira, 29,5 milyon lira, 17,5 milyon lira ve 9,8 milyon liralık işlerin de yine aynı şirkete aktarıldığı görüldü.

Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak - 5

ŞİRKET SAHİBİ TUTUKLU

Şirket yetkilisi Seyid Hamid Haşimi'nin Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi çeşitli iddialarla gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi.

Mersin doğumlu iş adamının Kuşadası Belediyesi'nden de 13 Mart 2026 tarihinde yine aynı firma üzerinden 891 milyon liralık şüpheli bir ihale daha aldığı ortaya çıkmış ve uzun süre gündem olmuştu.

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