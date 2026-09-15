Temizlik işlerinde kirli ihale: Marmaris Belediyesi’nde 430 milyonluk vurgun! Tutuklu müteahhide 6 ayda 5 kıyak
CHP’den Yeni Parti’ye geçen Marmaris Belediyesi, devasa ihale skandalı yaşandı. Etimesgut Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Seyid Hamid Haşimi’nin şirketine Marmaris Belediyesi tarafından 6 ay içinde toplam bedeli 430 milyon lirayı aşan 5 ayrı ihale verildiği ortaya çıktı.
Yeni Parti'ye katılan Marmaris Belediyesi'nde Etimesgut'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir iş insanına 6 ayda 5 ayrı ihale verildiği, toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 430 milyon lira olduğu, ihaleye giren diğer firmaların ise şüpheli şekilde saf dışı bırakıldığı iddia edildi.
Yerel seçimlerde Yeni Parti lideri Özgür Özel ve ekibi tarafından kazanılan belediyelerde ihale iddialarının sonu gelmiyor. Tepki çeken son gelişme, kısa süre önce CHP'den Yeni Parti'ye geçen Marmaris Belediyesi'nde patlak verdi.
6 AYDA 5 İHALE
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Marmaris Belediyesi'nin 1 Ekim 2024-4 Nisan 2025 tarihleri arasında "Standart Katı Atık Çevre Denetim Temizlik Sanayi" isimli bir firmaya peş peşe 5 ayrı ihale verdiği, ihalelerdeki toplam sözleşme bedelinin 430 milyon lirayı aştığı öğrenildi.