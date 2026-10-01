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Manavgat'ta tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manavgat'ta tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Ahmet Özdemir kazayı adeta şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Özdemir yönetimindeki 07 AVC 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan savrulan otomobil, yol kenarındaki moloz yığınlarına çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı (Foto: İHA)Tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı (Foto: İHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tarlaya uçan otomobilde inceleme yaptı.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Özdemir'in kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi. Özdemir, ekiplerden herhangi bir talebi olmadığını ifade etti.

Tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı (Foto: İHA)Tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı (Foto: İHA)

Kazayı gören vatandaşlar ise otomobilin Büyük Şelale istikametine ilerlediği sırada kontrolden çıktığını, trafo merkezi önündeki moloz yığınlarına çarparak tarlaya uçtuğunu anlattı.

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#Antalya #Manavgat
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