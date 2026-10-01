Tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı (Foto: İHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tarlaya uçan otomobilde inceleme yaptı.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Özdemir'in kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi. Özdemir, ekiplerden herhangi bir talebi olmadığını ifade etti.