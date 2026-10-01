Manavgat'ta tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Ahmet Özdemir kazayı adeta şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Özdemir yönetimindeki 07 AVC 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan savrulan otomobil, yol kenarındaki moloz yığınlarına çarptıktan sonra tarlaya uçtu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tarlaya uçan otomobilde inceleme yaptı.
SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Özdemir'in kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi. Özdemir, ekiplerden herhangi bir talebi olmadığını ifade etti.