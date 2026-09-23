Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon başında fenalaşan 71 yaşındaki Mehmet Erol Bozoğlu'nun kullandığı otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kalbi duran Bozoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ancak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.