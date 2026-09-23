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Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon başında fenalaşan 71 yaşındaki Mehmet Erol Bozoğlu'nun kullandığı otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kalbi duran Bozoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ancak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Belek-Serik yolunda meydana geldi. Mehmet Erol Bozoğlu'nun kullandığı 06 CIB 993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasının ardından kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozoğlu'nun kalbinin durduğu belirlendi.

Direksiyonda fenalaşan sürücü (Foto: DHA)Direksiyonda fenalaşan sürücü (Foto: DHA)

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

Sağlık ekipleri, kalbi duran Mehmet Erol Bozoğlu'na olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozoğlu, burada tedaviye alındı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen 71 yaşındaki sürücü kurtarılamadı. Bozoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Antalya'da direksiyonda fenalaşan sürücü (Foto: DHA)Antalya'da direksiyonda fenalaşan sürücü (Foto: DHA)

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptığı anlar yer aldı.

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#Antalya #Serik
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