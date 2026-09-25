Antalya'da korkunç olay! Tabancayla oyun kanlı bitti
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 arkadaşın bulunduğu araçta tabancayla oynandığı sırada silahın ateş alması sonucu 22 yaşındaki C.A. başından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan genç hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, 23 Eylül günü saat 23.00 sıralarında Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi Hasanlar Tepesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, araçta bulunan 4 arkadaş tabancayla oynadığı sırada silah aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, grupta bulunan C.A.'nın (22) başına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan C.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından tabanca muhafaza altına alınırken, Manavgat Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı.
Y.E.Ö. (22), U.C.A (22) ve Ç.A. gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.