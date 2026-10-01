Marmara Adası’nda çalılık yangını! Ekipler yarım saatte kontrol altına aldı
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Balıkesir’in Marmara ilçesinde Keltepe mevkisindeki çalılık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Marmara ilçesi Keltepe mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 15.00 sıralarında başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çalılık alandaki yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR