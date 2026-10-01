Bolu’da çatı yangını ihbarını alan ekipler harekete geçti: Gerçek başka çıktı

Bolu’da gece saatlerinde 6 katlı bir apartmanın çatısından duman çıktığını gören vatandaşın “çatı yanıyor” ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Akpınar Mahallesi’nde olay yerine sevk edilen ekipler, merdivenli araçla çatıya çıkarak hem dışarıdan hem içeriden detaylı inceleme yaptı ancak herhangi bir yangın bulgusuna rastlamadı.