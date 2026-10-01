Bolu’da çatı yangını ihbarını alan ekipler harekete geçti: Gerçek başka çıktı
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Bolu’da gece saatlerinde 6 katlı bir apartmanın çatısından duman çıktığını gören vatandaşın “çatı yanıyor” ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Akpınar Mahallesi’nde olay yerine sevk edilen ekipler, merdivenli araçla çatıya çıkarak hem dışarıdan hem içeriden detaylı inceleme yaptı ancak herhangi bir yangın bulgusuna rastlamadı.
Olay, gece saatlerinde Bolu'nun Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın çatısından duman çıktığını gören bir vatandaş, yangın çıktığını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve 2'si merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkarak kontrol sağladı.
Ekiplerin hem dışarıdan hem de apartman içerisinden yaptığı detaylı incelemeler neticesinde herhangi bir yangın bulgusuna rastlanmadı. Asılsız çıkan ihbar mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, çatıda herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler normale döndü.