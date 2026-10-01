Kaza, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi Küsget Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. idaresindeki 27 HO 1226 plakalı şehir içi özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.