Gaziantep'te feci kaza: Halk otobüsü demir bariyerlere girdi, 9 yaralı var!
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan 9 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi Küsget Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. idaresindeki 27 HO 1226 plakalı şehir içi özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.
9 YOLCU YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 9 yolcu yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Hastaneye kaldırılan 9 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.