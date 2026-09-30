Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, gıda güvenliği ve tüketici haklarını korumaya yönelik dev bir adıma imza attı. Antalya'daki zincir marketlerde satılan domates ve biberlerde limit değerlerin altında da olsa pestisit (tarım ilacı) tespit edilmesine rağmen, "Pestisit tespit edilmedi" reklamı yapan zincir markete 1 milyon 83 bin lira idari para cezası kesildi.

Tarladan sofraya kadar olan sürecin her aşamasında gıda güvenliğini sağlamayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerdeki sebze ve meyve reyonlarını radarına aldı. Bu kapsamda Antalya'daki bir zincir marketin sattığı domates ve biberlerde limit değerin altında pestisit tespit edildi. Market ise "Pestisit tespit edilmedi" reklamı yapınca devreye Reklam Kurulu girerek, firmaya aldatıcı reklamdan idari para cezası uyguladı.

56 ADET NUMUNE ALINDI

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı son toplantıda ülke çapında faaliyet gösteren bir zincir markete ceza uyguladı. Kurul açıklamasında market hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, firmaya ait zincir marketlerden farklı ürün gruplarından 56 adet taze meyve sebze numunesi alındığı ifade edildi.