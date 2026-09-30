Zeytinburnu'nda okul denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi! 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda çocuk ve gençlerin güvenliğine yönelik okul çevresi uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçtaki M.B. ve Y.A.'nın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayın herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak yaşanmadığı belirtildi.