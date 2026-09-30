Zeytinburnu'nda okul denetimi sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi! 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'nda çocuk ve gençlerin güvenliğine yönelik okul çevresi uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçtaki M.B. ve Y.A.'nın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayın herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak yaşanmadığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Sümer Mahallesi'nde şüpheli bir araç polis ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan M.B. ve Y.A. isimli 2 kişi araçtan indirilerek arandı.
ÜZERLERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Yapılan kontrollerde şüphelilerin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi. Bunun üzerine M.B. ve Y.A. gözaltına alındı.
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.B. serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY OKULLA BAĞLANTILI DEĞİL
Öte yandan olayın, polis ekiplerinin çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edildiği belirtildi. Olayın herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği kaydedildi.