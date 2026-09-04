Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif! Rapor ahaber.com.tr'de
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Köksal'dan alınan idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemelerde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.