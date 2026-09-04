Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Rapora ahaber.com.tr ulaştı

Köksal'dan alınan idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemelerde kokain ve metamfetamin tespit edildi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.