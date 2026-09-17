Okul çıkışı akran dehşeti! Epilepsi hastası çocuğu çayırlığa götürüp dakikalarca dövdüler
Arnavutköy’de okul çıkışında 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürülerek darbedildiği öne sürülen 12 yaşındaki A.H., saldırganlara epilepsi hastası olduğunu söyleyerek bırakmaları için yalvardı. Yüzünde ve vücudunda darp izleri oluşan çocuk hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., okul çıkışında iddiaya göre yaşıtı olan C.K. (12), M.M. (15) ve M.A.T. (14) isimli 3 çocukla karşılaştı.
Çocuklardan biri arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin yerini tarif etmesinin ardından 3 şahıs, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğa tepki göstererek onu çayırlık alana zorla götürdü. Burada A.H., 3 kişi tarafından dakikalarca darp edildi.
Darp sonucunda A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.
EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK BIRAKMALARI İÇİN YALVARDI
Saldırı sırasında epilepsi hastası olan A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söyleyerek bırakmaları için yalvardığı belirtildi. Yaşanan şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde çocuğun zorbalığa maruz kaldığı anlar yer aldı. Çevrede bulunan bir kişinin müdahalesiyle olay sona erdi.
Anne F.H., oğlunu yaklaşık yarım saat boyunca aradığını, çocuğunu bulduktan sonra yaşananları öğrendiğini söyledi. A.H. hastaneye götürülürken, darp raporu alan aile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ailenin şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada M.M., C.K., ve M.A.T. isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlarından adliyeye sevk edilecek.
"BİR YARIM SAAT ÇOCUĞU ARADIM"
Yaşananları anlatan anne F.H., "Benim oğlanı okul çıkışında çocuklar tutmuş. Okulun arkasına götürmüşler. 'Bizim yerimizi niye söylemişsin?' gibi şeyler demişler. Çocuğu tutup sürükleyerek okulun arkasına götürmüşler. Bir yarım saat çocuğu aradım. Sonra bir bayan çıkmış, 'Ben polisi arayacağım, çocuğu bırakın' diye bağırmış. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar" dedi.