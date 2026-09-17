Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., okul çıkışında iddiaya göre yaşıtı olan C.K. (12), M.M. (15) ve M.A.T. (14) isimli 3 çocukla karşılaştı.

Çocuklardan biri arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin yerini tarif etmesinin ardından 3 şahıs, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğa tepki göstererek onu çayırlık alana zorla götürdü. Burada A.H., 3 kişi tarafından dakikalarca darp edildi.

Darp sonucunda A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK BIRAKMALARI İÇİN YALVARDI

Saldırı sırasında epilepsi hastası olan A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söyleyerek bırakmaları için yalvardığı belirtildi. Yaşanan şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.