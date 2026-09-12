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Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisinin akrabası tarafından tuzağa düşürülen 15 yaşındaki B.Ş., kilitlendiği depoda yaklaşık 20 dakika boyunca darbedildi. Babasını iki yıl önce kaybeden ve maruz kaldığı ölüm tehditleri nedeniyle yaşadığı dehşeti iki ay boyunca içine atan gencin dramı, darp görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Mağdur çocuk B.Ş., "Bugün bana olduysa yarın başka çocuklara olur, sözü devlete bıraktım." diyerek adalet çağrısında bulundu.

Kan donduran olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı MESEM'de eğitim gören 15 yaşındaki B.Ş., evine doğru yürüdüğü sırada Yağcılar Mahallesi Sarra Park mevkisinde aynı yaştaki tanıdığı M.E.B. ile karşılaştı.

B.Ş.'nin eski sevgilisi M.İ.'nin akrabası olan M.E.B., ikilinin arkadaşlığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle B.Ş.'nin ensesinden tutarak, "Gel konuşalım." dedi. Çocuğu zorla yönlendirerek depo benzeri kapalı bir alana götüren M.E.B., mahalleden tanıdığı Y.S.'yi de olay yerine çağırdı. Kapıyı açan Y.S.'nin de içeri girmesiyle şiddet başladı.

Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler - 1

20 DAKİKA BOYUNCA TEKME VE TOKATLARLA SALDIRDILAR

Depoya kilitlenen 15 yaşındaki B.Ş., M.E.B.'nin saldırısına uğradı. Gencin omuzlarına, kaburgalarına ve karnına art arda darbeler indiren saldırgan, yaklaşık 10 ila 20 dakika boyunca şiddet uyguladı.

Şiddet sırasında ölüm tehditleri savuran şüpheli M.E.B., "Sen benim akrabam/kardeşim ile bir daha görüşmeyeceksin, bir daha rahatsız etmeyeceksin, bir daha yazmayacaksın, seni öldürürüm, senin kemiklerini kırarım, seni yaşatmam burada, benim başım yanarsa senin de başın yanar, bunları kimseye söylemeyeceksin, aramızda kalacak." şeklinde tehditlerde bulundu.

Yaşanan korku dolu anlar ise olayın diğer faili Y.S. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler - 2

BABASINI 2022'DE KAYBETMİŞTİ: TEHDİTLER YÜZÜNDEN 2 AY SUSTU

Uğradığı şiddet ve tehditlerin ardından 15 yaşındaki çocuk uzun süre sessiz kaldı. 2022 yılında babası S.Ş.'nin Sakarya Nehri'nde cansız bedeninin bulunmasıyla yetim kalan ve bakımını amcaları ile dayısının üstlendiği B.Ş., ailesine zarar gelmesinden korktuğu için yaşadığı kabusu iki ay boyunca kimseye anlatamadı.

Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler - 3

KAYDEDİLEN ŞANTAJ VİDEOSU AİLENİN ELİNE GEÇTİ

İki ay boyunca gizli kalan olay, darp görüntülerinin elden ele dolaşmasıyla ortaya çıktı. Şüpheli M.E.B., kaydedilen görüntüleri Y.S.'nin arkadaşı S.P.'ye gönderdi. S.P.'nin görüntüleri mağdur çocuğun dayısı V.Ç.'ye iletmesi, dayının da amca D.Ş.'ye durumu bildirmesiyle gerçek ortaya çıktı.
Görüntüleri izleyen aile büyük bir şok yaşarken B.Ş., amcasıyla birlikte Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler - 4

MAĞDUR ÇOCUK YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Yaşadığı dehşeti anlatan B.Ş., "Benim kız arkadaşım vardı. Onunla sevgili oldum. Onunla sevgili olduğum için kızın akrabası beni çağırdı. Ben de gittim. Buluştuktan sonra ensemi tuttular, beni depo gibi bir yere götürdüler. Orada şiddet uyguladılar bana. 'Kız kardeşime bir daha dokunmayacaksın, rahatsız etmeyeceksin, mesaj atmayacaksın.' dediler. 10-20 dakika dövdüler beni. Omuzlarıma, bağırsaklarıma, kaburgalarıma vurdular. Kamera çektiler. 'Bunları kimseye söylersen benim başım yanarsa senin de başın yanar, seni vururuz, öldürürüz.' dediler. Çok korktum, başıma bir şey gelir diye anneme bile söyleyemedim. Alıkoydular beni. İki ay boyunca kimseye söyleyemedim. Sırf sevgili oldum diye bu olaylar yaşandı. Sonra bu videoyu dayıma attılar. Çocuk Şubeye gittik, şikâyetçi olduk. Ondan sonra daha da yazmadılar. Devlet gerekeni yapar diye düşünüyorum, ben sözü devlete bıraktım. Bugün bana olduysa başka gün başka çocukların başına gelir. Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler - 5

İKİ ZORBA KISKIVRAK YAKALANDI

Ailenin şikâyeti ve görüntülerin emniyete teslim edilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 yaşındaki genci depoya kapatıp darbeden M.E.B. (16) ile o anları kayda alan Y.S. (16) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

#Sakarya
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