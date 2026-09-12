B.Ş.'nin eski sevgilisi M.İ.'nin akrabası olan M.E.B., ikilinin arkadaşlığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle B.Ş.'nin ensesinden tutarak, "Gel konuşalım." dedi. Çocuğu zorla yönlendirerek depo benzeri kapalı bir alana götüren M.E.B., mahalleden tanıdığı Y.S.'yi de olay yerine çağırdı. Kapıyı açan Y.S.'nin de içeri girmesiyle şiddet başladı.

20 DAKİKA BOYUNCA TEKME VE TOKATLARLA SALDIRDILAR

Depoya kilitlenen 15 yaşındaki B.Ş., M.E.B.'nin saldırısına uğradı. Gencin omuzlarına, kaburgalarına ve karnına art arda darbeler indiren saldırgan, yaklaşık 10 ila 20 dakika boyunca şiddet uyguladı.

Şiddet sırasında ölüm tehditleri savuran şüpheli M.E.B., "Sen benim akrabam/kardeşim ile bir daha görüşmeyeceksin, bir daha rahatsız etmeyeceksin, bir daha yazmayacaksın, seni öldürürüm, senin kemiklerini kırarım, seni yaşatmam burada, benim başım yanarsa senin de başın yanar, bunları kimseye söylemeyeceksin, aramızda kalacak." şeklinde tehditlerde bulundu.

Yaşanan korku dolu anlar ise olayın diğer faili Y.S. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.