Sakarya'da akran zorbalığı: 15 yaşındaki çocuğu depoya kilitleyip dakikalarca dövdüler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisinin akrabası tarafından tuzağa düşürülen 15 yaşındaki B.Ş., kilitlendiği depoda yaklaşık 20 dakika boyunca darbedildi. Babasını iki yıl önce kaybeden ve maruz kaldığı ölüm tehditleri nedeniyle yaşadığı dehşeti iki ay boyunca içine atan gencin dramı, darp görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Mağdur çocuk B.Ş., "Bugün bana olduysa yarın başka çocuklara olur, sözü devlete bıraktım." diyerek adalet çağrısında bulundu.
Kan donduran olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı MESEM'de eğitim gören 15 yaşındaki B.Ş., evine doğru yürüdüğü sırada Yağcılar Mahallesi Sarra Park mevkisinde aynı yaştaki tanıdığı M.E.B. ile karşılaştı.
B.Ş.'nin eski sevgilisi M.İ.'nin akrabası olan M.E.B., ikilinin arkadaşlığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle B.Ş.'nin ensesinden tutarak, "Gel konuşalım." dedi. Çocuğu zorla yönlendirerek depo benzeri kapalı bir alana götüren M.E.B., mahalleden tanıdığı Y.S.'yi de olay yerine çağırdı. Kapıyı açan Y.S.'nin de içeri girmesiyle şiddet başladı.
20 DAKİKA BOYUNCA TEKME VE TOKATLARLA SALDIRDILAR
Depoya kilitlenen 15 yaşındaki B.Ş., M.E.B.'nin saldırısına uğradı. Gencin omuzlarına, kaburgalarına ve karnına art arda darbeler indiren saldırgan, yaklaşık 10 ila 20 dakika boyunca şiddet uyguladı.
Şiddet sırasında ölüm tehditleri savuran şüpheli M.E.B., "Sen benim akrabam/kardeşim ile bir daha görüşmeyeceksin, bir daha rahatsız etmeyeceksin, bir daha yazmayacaksın, seni öldürürüm, senin kemiklerini kırarım, seni yaşatmam burada, benim başım yanarsa senin de başın yanar, bunları kimseye söylemeyeceksin, aramızda kalacak." şeklinde tehditlerde bulundu.
Yaşanan korku dolu anlar ise olayın diğer faili Y.S. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BABASINI 2022'DE KAYBETMİŞTİ: TEHDİTLER YÜZÜNDEN 2 AY SUSTU
Uğradığı şiddet ve tehditlerin ardından 15 yaşındaki çocuk uzun süre sessiz kaldı. 2022 yılında babası S.Ş.'nin Sakarya Nehri'nde cansız bedeninin bulunmasıyla yetim kalan ve bakımını amcaları ile dayısının üstlendiği B.Ş., ailesine zarar gelmesinden korktuğu için yaşadığı kabusu iki ay boyunca kimseye anlatamadı.