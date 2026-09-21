Prof. Dr. Şükrü Ersoy Adana depremi sonrası uyardı: 6'nın üzerinde depremleri tetikleyebilir
Adana’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi A Haber canlı yayınında değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sağlam zeminde ve iyi binalarda oturulması gerektiğini belirtti. Bölgedeki aktif fay hatlarına işaret eden Prof. Dr. Ersoy, “Bu bölgelerdeki aktif fay zonları 5'in üzerine çıkabilecek, 6'nın üzerine çıkabilecek yıkıcı depremler de yaratabilir” dedi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep illerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgedeki faylarla ilgili hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
"6'NIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEK YIKICI DEPREMLER YAŞANABİLİR"
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve günlük aktivite içerisinde bu tür sarsıntıların yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti:
"Bu çok hissedilebilir bir deprem olmasına karşın yıkıcı bir deprem değil. Ama geniş bir alanda hissedilebilir. Özellikle binanızın yüksekliği ya da zemine bağlı olarak daha çok hissedebilirsiniz.
5 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgeye baktığımızda bir dizi aktif fay var. 6 Şubat 2023'te Çardak fayı dediğimiz Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Elbistan'a doğru olan kesimde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin meydana geldiği fay zonu uzun süre rahat bir şekilde olacak ve deprem oluşturmayacak, sadece artçı depremler olacaktır. Fakat o deprem enerjisi komşu alanlara aktarılır."
Saimbeyli, Andırın civarlarında kuzey-güney doğrultulu, Adana'ya doğru uzanan aktif fay zonları olduğunu aktaran Ersoy, "Bu bölgelerdeki aktif fay zonları 5'in üzerine çıkabilecek, 6'nın üzerine çıkabilecek yıkıcı depremler de yaratabilir. Buna ilişkin uzunlukta faylar burada bulunmakta. O bakımdan 'Ne zaman deprem olacak, ne kadar büyük deprem olacak?' konusuna yoğunlaşmaktan ziyade sağlam zeminde, iyi binalarda oturmaya gayret göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"ÇARDAK FAYI İLE ADANA ARASINDAKİ BÖLGEDE DEPREM SÜRPRİZ OLMAZ"
Geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Ersoy, "1998'de Ceyhan depremi meydana geldiğinde tam Çukurova'nın o gevşek, sulu, kötü zemini içerisinde, altındaki fayda meydana gelmişti ve nitekim çok büyük bir deprem olmamasına rağmen büyük yıkım yaratmıştı" dedi.
Zeminin deprem etkisini ne kadar büyütebildiği konusunda çok önemli bir örnek olduğunu hatırlatan Ersoy, "Dolayısıyla bu bölgelerde zemine ilişkin yerleşim yerlerinde çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yapıların temellerini iyi yapmak gerekiyor. Bu bölgede 1945'te de bir deprem var, ondan beri son yüzyıl içerisinde büyük bir deprem yok. Yani Çardak fayıyla Adana arasındaki bölgede bir deprem olursa bu sürpriz bir deprem olmaz" şeklinde konuştu.
Bütün fay zonlarında yıkıcı depremlerin er ya da geç yaşanacağını ancak "hemen büyük bir deprem bekliyoruz" mesajının yanlış olacağını vurgulayan Ersoy, "Zemin onu daha büyütebiliyor, hissedilebilirlik etkisini biraz daha büyütebiliyor. Sağlam kaya olsaydı deprem dalgaları sağlam kayaların içinden hızlı çekip gider. Ama Çukurova'nın toprağı gibi bölgelerde deprem dalgaları geçemez, hızlanamaz, yavaşlar. Yavaşladığı için de üstündeki yapı stokunun bunu daha çok hissetmesine yol açar. Hele 5 buçuğu geçtikten sonra çürük yapılarda yıkım etkisi bile yaratabiliyor" dedi.
"ÇUKUROVA'NIN ZEMİNİ KÜÇÜMSENMEMELİ"
Zeminin depremdeki hayati rolüne 2023 depremlerindeki Hatay örneğiyle dikkat çeken Ersoy, "Nasıl 2023 depremlerinde en büyük hasar Hatay'ın Amik Ovası'nda meydana geldi, onun üzerindeki yapı stokunda yıkımlar yaşandı, işte bu da zemin etkisindeydi. Deprem dalgalarının ivmesi yönetmeliklerde olmayan ivme değerlerine çıktı. İşte aynı şekilde Çukurova'nın zeminini de küçümsememek gerekiyor. Bu deprem dalgalarını büyütebiliyor." şeklinde konuştu.
1998 Ceyhan depremini tekrar hatırlatan ve bu uyarının unutulmaması gerektiğini belirten Ersoy, "O büyüklükteki bir depremde insanların ölmemesi gerekirdi, birkaç yüz insan öldü ve yapılar yıkılmıştı. Bizim onu çok dikkate almamız gereken bir örnek olarak görüyorum" dedi.