Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep illerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgedeki faylarla ilgili hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"6'NIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEK YIKICI DEPREMLER YAŞANABİLİR"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve günlük aktivite içerisinde bu tür sarsıntıların yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu çok hissedilebilir bir deprem olmasına karşın yıkıcı bir deprem değil. Ama geniş bir alanda hissedilebilir. Özellikle binanızın yüksekliği ya da zemine bağlı olarak daha çok hissedebilirsiniz.

5 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgeye baktığımızda bir dizi aktif fay var. 6 Şubat 2023'te Çardak fayı dediğimiz Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Elbistan'a doğru olan kesimde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin meydana geldiği fay zonu uzun süre rahat bir şekilde olacak ve deprem oluşturmayacak, sadece artçı depremler olacaktır. Fakat o deprem enerjisi komşu alanlara aktarılır."

Saimbeyli, Andırın civarlarında kuzey-güney doğrultulu, Adana'ya doğru uzanan aktif fay zonları olduğunu aktaran Ersoy, "Bu bölgelerdeki aktif fay zonları 5'in üzerine çıkabilecek, 6'nın üzerine çıkabilecek yıkıcı depremler de yaratabilir. Buna ilişkin uzunlukta faylar burada bulunmakta. O bakımdan 'Ne zaman deprem olacak, ne kadar büyük deprem olacak?' konusuna yoğunlaşmaktan ziyade sağlam zeminde, iyi binalarda oturmaya gayret göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.