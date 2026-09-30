Köpeğinin rahatsızlandığını düşünerek yanına giden Demir, ona dokunduğu anda elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle kendisini savuran genç, olay yerinden uzaklaşarak kurtuldu. Köpek ise yerde çırpınmaya devam etti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Can Demir, köpeğini gezdirmek için evinden çıktı. Bir süre yürüdükten sonra inşaat halindeki binanın önündeki aydınlatma direğinin yanından geçen köpek aniden yere yığıldı.

"ONU KURTARAYIM DERKEN BANA DA ELEKTRİK ÇARPTI"

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve veteriner hekim sevk edildi. Veterinerin yaptığı kontrolde köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Köpeğin sahibi Can Demir yaşananları, "Köpek toprağa bastığı gibi ona bir elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken bana da elektrik çarptı." sözleriyle anlattı.

Demir, bölgede okul ve yaya geçidi bulunduğuna dikkat çekerek, "Burada hem okul hem yaya geçidi var. Bu kadar şeyin olmasına rağmen ilgili elektrik firmasını aradık, 3 saat oldu hala müdahale edilmedi." dedi.

Elindeki yaralanmaya ilişkin de bilgi veren Demir, "Elimde de ufak bir kararma var, başka da bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.