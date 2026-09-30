Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir beton mikserinin üzerine kumrular yuva yaptı. Aracını çalıştırmadan önce kontrol eden mikser şoförü Mulla Biçer, yuvayı fark etti. Yuvada yumurtalar bulunduğunu gören Biçer, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Firma yetkilileri, kumruların ve yavrularının zarar görmemesi için mikserin bir süre kullanılmamasına karar verdi. Yuvanın bulunduğu bölgeye de "Dikkat kuş yuvası var" yazılı bir uyarı kağıdı asıldı.

45 GÜN BOYUNCA BEKLEDİLER

Yavruların yumurtadan çıkıp uçması için yaklaşık 45 gün beklendi. Bu süreçte mikser çalıştırılmadı. Kumruların yuvadan ayrılmasıyla birlikte araç yeniden kullanıma alındı.