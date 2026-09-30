Kumruların yuvası için 45 gün beklediler: Beton mikseri yeniden çalıştı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde beton mikserinin üzerine yuva yapan kumrular için seferber olundu. Yuvada yumurta olduğunu fark eden sürücü Mulla Biçer, durumu firma yetkililerine bildirdi. Mikser, yavruların zarar görmemesi için yaklaşık 45 gün boyunca çalıştırılmadı. Kumruların yuvadan uçmasının ardından araç yeniden mesaiye başladı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir beton mikserinin üzerine kumrular yuva yaptı. Aracını çalıştırmadan önce kontrol eden mikser şoförü Mulla Biçer, yuvayı fark etti. Yuvada yumurtalar bulunduğunu gören Biçer, durumu firma yetkililerine bildirdi.
Firma yetkilileri, kumruların ve yavrularının zarar görmemesi için mikserin bir süre kullanılmamasına karar verdi. Yuvanın bulunduğu bölgeye de "Dikkat kuş yuvası var" yazılı bir uyarı kağıdı asıldı.
45 GÜN BOYUNCA BEKLEDİLER
Yavruların yumurtadan çıkıp uçması için yaklaşık 45 gün beklendi. Bu süreçte mikser çalıştırılmadı. Kumruların yuvadan ayrılmasıyla birlikte araç yeniden kullanıma alındı.
"KUŞLAR GİTTİKTEN SONRA MİKSERİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADIK"
Mikserin yeniden çalışmaya başlamasıyla ilgili konuşan Mulla Biçer, kumruların yuvadan uçtuğunu belirterek şunları söyledi:
"Mikserdeki kuşlarımız uçtu. Bir haftadır kuşların yuvadan uçtuğuna şahit olduk. Kuşlar gittikten sonra mikseri çalıştırmaya başladık. Şükürler olsun."
Kumruların güvenli şekilde yuvadan ayrılmasının ardından beton mikseri, 45 günlük aranın sonrasında yeniden çalışmaya başladı.