Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir evde beslenen çok sayıdaki kedi ve köpeğin gece boyunca çıkardığı sesler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Sabah saatlerinde oyun oynayan kız çocuklarının üzerine su dökülmesi ve bulundukları bölgeye saksı fırlatılması kameraya yansırken, olaylardan birinde bir çocuğun parmağının kırıldığı öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi 4. Çardak Sokak'ta bir evde çok sayıda kedi ve köpek besleyen kadının hayvanları mahalleliyi geceleri uykusundan etti. Sabaha kadar süren havlama ve hayvan sesleri nedeniyle uyuyamayan mahalle sakinleri, sabah işe uykusuz gitmekten bıkınca gece saatlerinde sokağa dökülerek isyan etti.

Ancak mahallede yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde sokakta top oynayan kız çocuklarının üzerine su dökülmesi ve saksı fırlatılması kameraya yansıdı. Bir vatandaş ise tepki olarak gece 03.30'da sokağın ortasına oturup, "Bu köpek buradan gidene kadar ben bu yolun ortasında oturacağım" dedi.