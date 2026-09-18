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Bursa'da gürültü değil dehşet evi: Gece havlayan köpekler sabahları saksı yağmuru!

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da gürültü değil dehşet evi: Gece havlayan köpekler sabahları saksı yağmuru!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir evde beslenen çok sayıdaki kedi ve köpeğin gece boyunca çıkardığı sesler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Sabah saatlerinde oyun oynayan kız çocuklarının üzerine su dökülmesi ve bulundukları bölgeye saksı fırlatılması kameraya yansırken, olaylardan birinde bir çocuğun parmağının kırıldığı öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi 4. Çardak Sokak'ta bir evde çok sayıda kedi ve köpek besleyen kadının hayvanları mahalleliyi geceleri uykusundan etti. Sabaha kadar süren havlama ve hayvan sesleri nedeniyle uyuyamayan mahalle sakinleri, sabah işe uykusuz gitmekten bıkınca gece saatlerinde sokağa dökülerek isyan etti.

Bursa'da gürültü değil dehşet evi: Gece havlayan köpekler sabahları saksı yağmuru! - 1

Ancak mahallede yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde sokakta top oynayan kız çocuklarının üzerine su dökülmesi ve saksı fırlatılması kameraya yansıdı. Bir vatandaş ise tepki olarak gece 03.30'da sokağın ortasına oturup, "Bu köpek buradan gidene kadar ben bu yolun ortasında oturacağım" dedi.

Bursa'da gürültü değil dehşet evi: Gece havlayan köpekler sabahları saksı yağmuru! - 2

Evde bulunan çok sayıdaki kedi ve köpek, gece boyunca mahalleliyi adeta uykuya hasret bıraktı. Köpeklerin uzun süre havlaması, kedilerin de yüksek sesle bağırması nedeniyle vatandaşlar saatlerce uyuyamadı. Gece 03.00-04.00'e kadar ayakta kaldıklarını anlatan mahalle sakinleri, birkaç saatlik uykunun ardından işe gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bursa'da gürültü değil dehşet evi: Gece havlayan köpekler sabahları saksı yağmuru! - 3

Uykusuz gecelerin artık dayanılmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, çözüm bulunması için sokağa çıktı. Geceleri yaşanan gürültü nedeniyle tepki gösteren vatandaşlardan biri, çareyi sokağın ortasına oturmakta buldu.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE SAKSI FIRLATIP SU DÖKTÜ

Mahallelinin gece yaşadığı uykusuzluğun ardından sabah saatlerinde ise başka bir görüntü ortaya çıktı. Sokakta top oynayan kız çocuklarının üzerine su döküldü. Bununla da kalmayan kadın, çocukların bulunduğu bölgeye saksı fırlattı. Çocukların üzerine su dökülmesi ve saksı fırlatılması anları kameraya yansırken, yaşanan olay mahallede büyük tepkiye neden oldu.

Bursa'da gürültü değil dehşet evi: Gece havlayan köpekler sabahları saksı yağmuru! - 4

Olaylardan birinde bir çocuğun parmağının kırıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, geceleri hayvanların sesleri nedeniyle uyuyamadıklarını, sabah ise çocukların sokakta oyun oynarken yaşadığı olaylar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, kadının psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyor.

Bursa'da gürültü değil dehşet evi: Gece havlayan köpekler sabahları saksı yağmuru! - 5

"EMEK'TEKİ KARAKOL BİLE BU KADINDAN BEZDİ"

Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan bir mahalle sakini, "Sabah işe giderken zorluk yaşıyoruz. Akşama kadar, sabaha kadar hayvan seslerinden uyuyamıyoruz. Hayvanları bırakıp gidiyor. Defalarca uyardık. Emek'teki karakol bile bu kadından bezdi, polisi bile bezdirdi. Biz artık yetkililerin bir çözüm bulmasını önemle bekliyoruz. Başımız belaya girsin istemiyoruz" diyerek yetkililerden çözüm bekliyor.

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