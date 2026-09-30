Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar doğum yardımından yararlanan 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına toplam 27,6 milyar lira ödeme yapıldı. Destek kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme gerçekleştiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, doğum yardımından bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun faydalandığını açıkladı. İki, üç ve üzeri çocuk için ise 788 bin 573 çocuğa her ay düzenli ödeme yapılıyor.

1 MİLYON 320 BİN ANNEYE 27,6 MİLYAR LİRA

Göktaş, bugüne kadar doğum yardımından yararlanan 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına toplam 27,6 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Yardımdan faydalanan çocukların 566 bin 537'sinin birinci çocuk, 413 bin 806'sının ikinci çocuk, 374 bin 767'sinin ise üçüncü ve üzeri çocuk olduğu bildirildi.

Hak sahipleri arasında 31 bin 493 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğu da açıklandı.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DESTEK TUTARI

2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımıyla birlikte, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında vatandaşlara sunulan önemli desteklerden biri olduğunu vurguladı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerinin yatırıldığı bilgisine de aynı mobil uygulama üzerinden ulaşabiliyor.

Ödemeler Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılırken, desteklerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.