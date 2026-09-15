Eylül ayına ait Evde Bakım Yardımı ödemeleri, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerinin hesaplarına yatırıldı. Destekten yararlanan 490 bin hak sahibine kişi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay toplam 7,7 milyar liralık kaynak aktardı.

Eylül ayına ait Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

EYLÜL AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bu ay tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için aktarılan toplam tutar 7,7 milyar lira oldu.

Bakanlık verilerine göre Evde Bakım Yardımı'ndan 490 bin kişi yararlanıyor. Hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapılıyor.