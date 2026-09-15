Tam bağımlı vatandaşlara destek! Evde Bakım Yardımı eylül ödemeleri hesaplara aktarıldı
Evlerinde bakımı sağlanan tam bağımlı vatandaşlar ile ailelerine verilen Evde Bakım Yardımı'nın eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 490 bin kişinin yararlandığı destek kapsamında hak sahibi başına 15 bin 775 lira ödüyor.
Eylül ayına ait Evde Bakım Yardımı ödemeleri, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerinin hesaplarına yatırıldı. Destekten yararlanan 490 bin hak sahibine kişi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay toplam 7,7 milyar liralık kaynak aktardı.
EYLÜL AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bu ay tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için aktarılan toplam tutar 7,7 milyar lira oldu.
Bakanlık verilerine göre Evde Bakım Yardımı'ndan 490 bin kişi yararlanıyor. Hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapılıyor.
DESTEK AİLE ODAKLI BAKIMI GÜÇLENDİRİYOR
Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla 2006 yılında hayata geçirildi. Uygulama, tam bağımlı vatandaşların yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleri veya yakınlarıyla birlikte hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlıyor.
Bakan Göktaş, yardımın aile bütünlüğü açısından taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:
"Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."
490 BİN HAK SAHİBİ DESTEK ALIYOR
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."