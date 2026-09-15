-°C
CANLI YAYIN

Tam bağımlı vatandaşlara destek! Evde Bakım Yardımı eylül ödemeleri hesaplara aktarıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Tam bağımlı vatandaşlara destek! Evde Bakım Yardımı eylül ödemeleri hesaplara aktarıldı

Evlerinde bakımı sağlanan tam bağımlı vatandaşlar ile ailelerine verilen Evde Bakım Yardımı'nın eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 490 bin kişinin yararlandığı destek kapsamında hak sahibi başına 15 bin 775 lira ödüyor.

Eylül ayına ait Evde Bakım Yardımı ödemeleri, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerinin hesaplarına yatırıldı. Destekten yararlanan 490 bin hak sahibine kişi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay toplam 7,7 milyar liralık kaynak aktardı.

Eylül ayına ait Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Eylül ayına ait Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

EYLÜL AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bu ay tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için aktarılan toplam tutar 7,7 milyar lira oldu.

Bakanlık verilerine göre Evde Bakım Yardımı'ndan 490 bin kişi yararlanıyor. Hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapılıyor.

Destekten yararlanan 490 bin kişiye aylık 15 bin 775 lira verilirken toplam 7,7 milyar lira kaynak aktarıldı.Destekten yararlanan 490 bin kişiye aylık 15 bin 775 lira verilirken toplam 7,7 milyar lira kaynak aktarıldı.

DESTEK AİLE ODAKLI BAKIMI GÜÇLENDİRİYOR

Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla 2006 yılında hayata geçirildi. Uygulama, tam bağımlı vatandaşların yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleri veya yakınlarıyla birlikte hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlıyor.

Bakan Göktaş, yardımın aile bütünlüğü açısından taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:

"Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

Yardım, tam bağımlı vatandaşların ailelerinden ayrılmadan ev ortamında bakım hizmeti almasını destekliyor.Yardım, tam bağımlı vatandaşların ailelerinden ayrılmadan ev ortamında bakım hizmeti almasını destekliyor.

490 BİN HAK SAHİBİ DESTEK ALIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

#Evde Bakım Yardımı
Önceki Haber
Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor
Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor
Motorinde zamlı fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı: 15 Eylül akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Sonraki Haber
Motorinde zamlı fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı: 15 Eylül akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın