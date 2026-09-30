Sivas'ın Divriği ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın gönüllü elçiliğini 16 yıldır emekli Mustafa Yıldırım yapıyor. Hediyelik eşya satışı için geldiği tarihi yapıda zamanla tüm detayları öğrenen Yıldırım, ziyaretçilere eserin tarihini ve taş işçiliğindeki motifleri anlatıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve 1228 yılında inşa edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi yapının önünde hediyelik eşya satan 62 yaşındaki emekli Mustafa Yıldırım ise 16 yıldır ziyaretçilere gönüllü olarak rehberlik ediyor. TARİHİ ESERİ ANLATMAK İÇİN İŞE BAŞLADI 2008 yılında Divriği Demir Çelik İşletmeleri'nden emekli olan Yıldırım, tarihi yapının girişinde hediyelik eşya satmaya başladı. Zamanla cami ve darüşşifa hakkında kapsamlı bilgiler edinen Yıldırım, ziyaretçilere eserin tarihini anlatmaya başladı. Sanat tarihçilerinden öğrendiği bilgileri ve okuduğu kitaplardan edindiği detayları hafızasına kazıyan Yıldırım, gün boyunca gelen kafilelere yapının mimari özelliklerini, taş süslemelerini ve motiflerini anlatıyor.

Gönüllü rehber Mustafa Yıldırım (Foto: DHA) "ZİYARETÇİLER BOŞ TAŞA BAKMASIN" Yıldırım, tarihi yapının yanlış tanıtıldığını düşündüğü için bu işe başladığını belirterek, amacının ziyaretçilerin eseri yalnızca görüp geçmemesi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Ziyaretçiler buraya gelince boş taşa bakmasın, tarihini doyarak öğrensin diye sanat tarihçilerinden edindiğim doğru bilgileri aşkla anlatıyorum" dedi. Tarihi yapının kendisi için bir sevda olduğunu belirten Yıldırım, "Bu bir sevdadır. Ben emekli olduktan sonra hediyelik eşya işi yapmaya başladım. 2010 yılından beri camiyi anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Foto: DHA) 798 YILLIK MİRASIN DETAYLARINI ANLATIYOR Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde, 1228 yılında Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, taş işçiliğindeki özgün süslemeleriyle öne çıkıyor. Caminin kapıları ve sütunları başta olmak üzere külliyenin farklı bölümlerinde Ahlatlı ve Tiflisli ustaların yaptığı taş işçiliğinin örnekleri bulunuyor. Dokuz yıllık restorasyonun ardından Mayıs 2024'te yeniden ibadete ve ziyarete açılan tarihi yapı, mimari özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.