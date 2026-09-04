Bu tutarın yüzde 71,2'sini bilgi ve iletişim, yüzde 14,5'ini imalat, yüzde 5,9'unu ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörlerindeki girişimler kullandı.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan gelir ve kurumlar vergisi AR-GE teşviki 43 milyar 227 milyon liraya ulaştı.

İmalat sanayisinde beyanname veren girişim sayısı 2 bin 421 olurken mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde bu sayı 1.627 olarak belirlendi.

Vergi teşviklerinden yararlanmak amacıyla beyanname veren girişimlerin sektörel dağılımında bilgi ve iletişim faaliyetleri ilk sırayı aldı. Bu alanda 6 bin 98 girişim beyanname verdi.

Gelir ve kurumlar vergisi Ar-Ge desteklerinden yararlanan girişimlerin ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımı, 2025

İMALAT SEKTÖRÜ TEŞVİKİN YÜZDE 72,9'UNDAN YARARLANDI

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki gelir ve kurumlar vergisi teşviki 39 milyar 561 milyon lira oldu.

Teşvikin yüzde 72,9'undan imalat sektöründeki girişimler yararlandı. Bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 14,7, finans ve sigorta faaliyetlerinin payı ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

4 GİRİŞİMDEN 3'Ü TGB'DE YER ALDI

Gelir ve kurumlar vergisi kapsamındaki AR-GE desteğinden 2025'te 7 bin 87 girişim faydalandı. Bunların 5 bin 321'i 4691 sayılı Kanun, bin 766'sı ise 5746 sayılı Kanun kapsamında destek aldı.

Yararlanıcıların yüzde 75,1'i 4691 sayılı Kanun kapsamında yer alırken 5746 sayılı Kanun'un payı yüzde 24,9 oldu. İmalat sektöründe teşvik alan girişimlerin yüzde 82,1'i 5746 sayılı Kanun'dan, yüzde 17,9'u ise 4691 sayılı Kanun'dan yararlandı.

Bilgi ve iletişim sektöründeki girişimlerin yüzde 84,1'i, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teşviklerden yararlandı. Bu oran mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe yüzde 81,1 oldu. 5746 sayılı Kanun'dan yararlananların payı ise bilgi ve iletişim sektöründe yüzde 15,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde yüzde 18,9 olarak kaydedildi.