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Türkiye'de AR-GE vergi teşviki yüzde 59,5 arttı: 11 bin 835 girişime 169 milyar 33 milyon liralık destek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'de AR-GE vergi teşviki yüzde 59,5 arttı: 11 bin 835 girişime 169 milyar 33 milyon liralık destek

TÜİK'in 2025 verilerine göre AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon liraya ulaştı. En yüksek destek 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopajında sağlandı. Teşviklerden 11 bin 835 girişim yararlanırken bilgi ve iletişim sektörü beyanname sayısında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki, 2025'te yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon liraya yükseldi. TÜİK verilerine göre destekten 11 bin 835 girişim yararlandı, en yüksek tutar 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopajında kaydedildi. Girişimlerin büyük çoğunluğunu KOBİ'ler oluşturmasına rağmen teşvik tutarının yüzde 61,8'i büyük ölçekli işletmelere gitti.

AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki 2025’te yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon liraya ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki 2025’te yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon liraya ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

AR-GE VERGİ TEŞVİKİ YÜZDE 59,5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ait dolaylı AR-GE teşvikleri verilerini yayımladı. AR-GE faaliyetleri için sağlanan vergi teşviki, 2024'teki 105 milyar 977 milyon liralık seviyesinden 2025'te 169 milyar 33 milyon liraya yükseldi.

Böylece teşvik tutarı bir yılda yüzde 59,5 artarken destekten yararlanan girişim sayısı 11 bin 835 olarak kayıtlara geçti.

Teşviklerden 11 bin 835 girişim yararlanırken en yüksek destek 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopajında sağlandı.Teşviklerden 11 bin 835 girişim yararlanırken en yüksek destek 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopajında sağlandı.

STOPAJ DESTEĞİ İLK SIRADA

Dolaylı AR-GE teşviklerinde en büyük kalemi 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopaj desteği oluşturdu. Kurumlar vergisi desteği 81 milyar 63 milyon lira, gelir vergisi teşviki 1 milyar 725 milyon lira, KDV desteği ise 141 milyon lira oldu.

Beyan edilen AR-GE harcamaları üzerinden sağlanan dolaylı teşviklerin yüzde 50,9'u gelir vergisi stopajından geldi. Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV teşviklerinin toplam payı yüzde 49,1 olarak hesaplandı.

Dolaylı Ar-Ge teşvikleri 2009-2025 verisiDolaylı Ar-Ge teşvikleri 2009-2025 verisi

BİLGİ VE İLETİŞİM BEYANNAME SAYISINDA ÖNE ÇIKTI

Vergi teşviklerinden yararlanmak amacıyla beyanname veren girişimlerin sektörel dağılımında bilgi ve iletişim faaliyetleri ilk sırayı aldı. Bu alanda 6 bin 98 girişim beyanname verdi.

İmalat sanayisinde beyanname veren girişim sayısı 2 bin 421 olurken mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde bu sayı 1.627 olarak belirlendi.

TEKNOLOJİ BÖLGELERİNE 43,2 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan gelir ve kurumlar vergisi AR-GE teşviki 43 milyar 227 milyon liraya ulaştı.

Bu tutarın yüzde 71,2'sini bilgi ve iletişim, yüzde 14,5'ini imalat, yüzde 5,9'unu ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörlerindeki girişimler kullandı.

Gelir ve kurumlar vergisi Ar-Ge desteklerinden yararlanan girişimlerin ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımı, 2025Gelir ve kurumlar vergisi Ar-Ge desteklerinden yararlanan girişimlerin ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımı, 2025

İMALAT SEKTÖRÜ TEŞVİKİN YÜZDE 72,9'UNDAN YARARLANDI

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki gelir ve kurumlar vergisi teşviki 39 milyar 561 milyon lira oldu.

Teşvikin yüzde 72,9'undan imalat sektöründeki girişimler yararlandı. Bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 14,7, finans ve sigorta faaliyetlerinin payı ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

4 GİRİŞİMDEN 3'Ü TGB'DE YER ALDI

Gelir ve kurumlar vergisi kapsamındaki AR-GE desteğinden 2025'te 7 bin 87 girişim faydalandı. Bunların 5 bin 321'i 4691 sayılı Kanun, bin 766'sı ise 5746 sayılı Kanun kapsamında destek aldı.

Yararlanıcıların yüzde 75,1'i 4691 sayılı Kanun kapsamında yer alırken 5746 sayılı Kanun'un payı yüzde 24,9 oldu. İmalat sektöründe teşvik alan girişimlerin yüzde 82,1'i 5746 sayılı Kanun'dan, yüzde 17,9'u ise 4691 sayılı Kanun'dan yararlandı.

Bilgi ve iletişim sektöründeki girişimlerin yüzde 84,1'i, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teşviklerden yararlandı. Bu oran mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe yüzde 81,1 oldu. 5746 sayılı Kanun'dan yararlananların payı ise bilgi ve iletişim sektöründe yüzde 15,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde yüzde 18,9 olarak kaydedildi.

Gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanan girişimlerin ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımı, 2025Gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanan girişimlerin ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımı, 2025

STOPAJ TEŞVİKİ 86,1 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

2025 yılında girişimlere toplam 86 milyar 105 milyon liralık gelir vergisi stopaj teşviki sağlandı. 5746 sayılı Kanun kapsamında 3 bin 88 girişim 37 milyar 290 milyon liralık destek aldı. 4691 sayılı Kanun kapsamında ise 8 bin 244 girişim 48 milyar 815 milyon liralık teşvikten yararlandı.,

Dolaylı Ar-Ge teşviklerinin büyüklük gruplarına göre dağılım, 2025Dolaylı Ar-Ge teşviklerinin büyüklük gruplarına göre dağılım, 2025

KOBİLER SAYIDA, BÜYÜK İŞLETMELER TUTARDA ÖNE ÇIKTI

Dolaylı AR-GE teşviklerinden yararlanan 11 bin 835 girişimin yüzde 89,5'ini KOBİ'ler oluşturdu. Büyük ölçekli girişimlerin sayı içindeki payı yüzde 10,5'te kaldı.

Teşvik tutarının dağılımında ise büyük ölçekli girişimler öne çıktı. Bu işletmeler toplam dolaylı AR-GE teşviklerinin yüzde 61,8'inden, KOBİ'ler ise yüzde 38,2'sinden yararlandı.

KOBİ DESTEĞİNİN YÜZDE 61,1'İ ORTA ÖLÇEKLİLERE GİTTİ

KOBİ'lere sağlanan dolaylı AR-GE teşviklerinin toplam tutarı 64 milyar 596 milyon lira olarak hesaplandı. Bu desteğin yüzde 61,1'i orta ölçekli, yüzde 32,1'i küçük ölçekli, yüzde 6,8'i ise mikro ölçekli girişimlere sağlandı.

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