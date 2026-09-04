Türkiye'de AR-GE vergi teşviki yüzde 59,5 arttı: 11 bin 835 girişime 169 milyar 33 milyon liralık destek
TÜİK'in 2025 verilerine göre AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon liraya ulaştı. En yüksek destek 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopajında sağlandı. Teşviklerden 11 bin 835 girişim yararlanırken bilgi ve iletişim sektörü beyanname sayısında ilk sırada yer aldı.
Türkiye'de AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki, 2025'te yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon liraya yükseldi. TÜİK verilerine göre destekten 11 bin 835 girişim yararlandı, en yüksek tutar 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopajında kaydedildi. Girişimlerin büyük çoğunluğunu KOBİ'ler oluşturmasına rağmen teşvik tutarının yüzde 61,8'i büyük ölçekli işletmelere gitti.
AR-GE VERGİ TEŞVİKİ YÜZDE 59,5 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ait dolaylı AR-GE teşvikleri verilerini yayımladı. AR-GE faaliyetleri için sağlanan vergi teşviki, 2024'teki 105 milyar 977 milyon liralık seviyesinden 2025'te 169 milyar 33 milyon liraya yükseldi.
Böylece teşvik tutarı bir yılda yüzde 59,5 artarken destekten yararlanan girişim sayısı 11 bin 835 olarak kayıtlara geçti.
STOPAJ DESTEĞİ İLK SIRADA
Dolaylı AR-GE teşviklerinde en büyük kalemi 86 milyar 105 milyon lirayla gelir vergisi stopaj desteği oluşturdu. Kurumlar vergisi desteği 81 milyar 63 milyon lira, gelir vergisi teşviki 1 milyar 725 milyon lira, KDV desteği ise 141 milyon lira oldu.
Beyan edilen AR-GE harcamaları üzerinden sağlanan dolaylı teşviklerin yüzde 50,9'u gelir vergisi stopajından geldi. Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV teşviklerinin toplam payı yüzde 49,1 olarak hesaplandı.