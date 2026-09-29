Bir süre sonra mesleğini bırakan Yılmaz, Gaziantep baklavasını ABD'ye ulaştırmaya ve satışını yapmaya başladı. Baklava yapımını öğrenmek için Gaziantep'e dönen Yılmaz, burada ustalardan eğitim alarak baklava ustası oldu.

İstanbul'da yazılım mühendisliği eğitimi alan ve 2000'li yılların başında işletme üzerine yüksek lisans yapmak için ABD'ye giden Yılmaz, burada yazılımcı olarak çalışırken aynı zamanda eğitimini sürdürdü.

Yılmaz, "Ben milli duygularla hareket ettim. ABD'de baklava Yunan baklavası olarak biliniyor. Orada bir baklava yemek istedik. Yunan baklavasını görünce 'Bu da baklava mı?' diyerek gerildim. Baklavanın ana memleketi Gaziantep'tir. Milli duygularım kabardı. Baklava nasıl sadece Yunan baklavası olarak bilinir dedim. Kültürümüzü, baklava lezzetimizi tanıtmam gerektiğini düşündüm ve bu yönde çalıştım. Şu anda Gaziantep baklavası çok seviliyor ve tutuluyor. Hedefim önce ABD ardından dünyaya baklavamızın lezzetini duyurmak" dedi.

Adnan Yılmaz, ABD’de Gaziantep baklavasını tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. (Foto: DHA)

"BAKLAVACI OLDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Yazılım mühendisliğini bırakıp baklava işine yöneldiği için pişman olmadığını söyleyen Yılmaz, sevdiği işi yaptığını ve kültürel değerleri dünyaya tanıttığını ifade etti.

Yılmaz, "Yazılım mühendisi olabilirsiniz. İsterseniz dünyanın en iyi mesleği olsun. Bir işi severek yapacaksınız. Yazılım mühendisliğini bırakıp baklavacı olduğum için hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü sevdiğim ve tutkum olan bir işi yapıyorum. Lezzetin milliyeti olmaz, lezzetin memleketi vardır. Baklavanın memleketi de Gaziantep'tir" diye konuştu.

Gaziantep baklavasını coğrafi işaretli ürün olarak ABD'ye ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, hedeflerinin baklavayı dünya markası haline getirmek olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Vizyonumuz önce ABD'de baklavayı tamamen tanıtıp daha sonra dünyaya sesimizi duyurmak. Bu bir ekip çalışmasıdır. Çiftçimizle başlar, tüketici ile son bulur. İtalyanların pizzası ya da Fransızların makaronu gibi Gaziantep baklavamızı da bir dünya markası haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.