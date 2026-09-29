Eğitim için gittiği ABD’de baklava ustası oldu! Gaziantep’in damak çatlatan lezzetini SpaceX’e ulaştırdı
Gaziantepli Adnan Yılmaz’ın yazılım mühendisliğiyle başlayan kariyer yolculuğu, ABD’de baklava ustalığına dönüştü. Yüksek lisans için gittiği ABD’de mesleğini değiştirerek Gaziantep baklavasını tanıtmaya başlayan Yılmaz, bugün SpaceX ve dünyaca ünlü isimlerin organizasyonlarına Türk tatlısını ulaştırıyor.
Gaziantep'te yaşayan 52 yaşındaki Adnan Yılmaz'ın yazılım mühendisliğiyle başlayan kariyer yolculuğu, ABD'de baklava ustalığına uzandı.
İstanbul'da yazılım mühendisliği eğitimi alan ve 2000'li yılların başında işletme üzerine yüksek lisans yapmak için ABD'ye giden Yılmaz, burada yazılımcı olarak çalışırken aynı zamanda eğitimini sürdürdü.
Bir süre sonra mesleğini bırakan Yılmaz, Gaziantep baklavasını ABD'ye ulaştırmaya ve satışını yapmaya başladı. Baklava yapımını öğrenmek için Gaziantep'e dönen Yılmaz, burada ustalardan eğitim alarak baklava ustası oldu.
ABD'de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderen Yılmaz, İngilizce hazırladığı baklava yapımı videolarıyla sosyal medyada ilgi gördü.
"HEDEFİM ÖNCE AMERİKA, ARDINDAN DÜNYA"
Gaziantep baklavasını dünyaya tanıtmak istediğini belirten Adnan Yılmaz, baklavanın farklı ülkelerde yanlış tanıtılmasına dikkat çekti.
Yılmaz, "Ben milli duygularla hareket ettim. ABD'de baklava Yunan baklavası olarak biliniyor. Orada bir baklava yemek istedik. Yunan baklavasını görünce 'Bu da baklava mı?' diyerek gerildim. Baklavanın ana memleketi Gaziantep'tir. Milli duygularım kabardı. Baklava nasıl sadece Yunan baklavası olarak bilinir dedim. Kültürümüzü, baklava lezzetimizi tanıtmam gerektiğini düşündüm ve bu yönde çalıştım. Şu anda Gaziantep baklavası çok seviliyor ve tutuluyor. Hedefim önce ABD ardından dünyaya baklavamızın lezzetini duyurmak" dedi.
"BAKLAVACI OLDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
Yazılım mühendisliğini bırakıp baklava işine yöneldiği için pişman olmadığını söyleyen Yılmaz, sevdiği işi yaptığını ve kültürel değerleri dünyaya tanıttığını ifade etti.
Yılmaz, "Yazılım mühendisi olabilirsiniz. İsterseniz dünyanın en iyi mesleği olsun. Bir işi severek yapacaksınız. Yazılım mühendisliğini bırakıp baklavacı olduğum için hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü sevdiğim ve tutkum olan bir işi yapıyorum. Lezzetin milliyeti olmaz, lezzetin memleketi vardır. Baklavanın memleketi de Gaziantep'tir" diye konuştu.
Gaziantep baklavasını coğrafi işaretli ürün olarak ABD'ye ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, hedeflerinin baklavayı dünya markası haline getirmek olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Vizyonumuz önce ABD'de baklavayı tamamen tanıtıp daha sonra dünyaya sesimizi duyurmak. Bu bir ekip çalışmasıdır. Çiftçimizle başlar, tüketici ile son bulur. İtalyanların pizzası ya da Fransızların makaronu gibi Gaziantep baklavamızı da bir dünya markası haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP BAKLAVASI SPACEX VE PARİS HİLTON'A ULAŞTI
ABD'de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderdiklerini anlatan Yılmaz, ürünlerinin Los Angeles'ta Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ve Paris Hilton'un bir organizasyonuna kadar ulaştığını söyledi.
Yılmaz, "Amacımız baklavayı sadece ticaret olarak görmek değil. Asıl amacımız kültürel tanıtım. Gaziantep'imizin kültürünü, baklavasını dünyaca ünlü şirket ve isimlere ulaştırıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.
Baklava yapımı için Gaziantep'te ustalık eğitimi aldığını belirten Yılmaz, ABD pazarına yönelik çalışmalarını da anlattı.
Yılmaz, "Çalıştığım firmaya da ABD vatandaşlarının damak tadına uygun tarifler verdim. Mesela daha az şekerli gibi. Bu yönde birlikte çalışma kararı aldık ve ben yeniden ABD'ye döndüm. Baklavalar ihracat yoluyla ulaşıyor, ben de orada ulaşması en zor yerlere baklavalarımızı ulaştırıyorum. ABD pazarında Gaziantep baklavası farkındalığını oluşturmaya başladık" ifadelerini kullandı.