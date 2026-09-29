Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras: Gaziantep" sergilerinden geleneksel sanat atölyelerine, Türkiye'nin sevilen sanatçılarının konserlerinden 50'den fazla Lezzet Noktası'na uzanan zengin programıyla GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanını kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gaziantep; binlerce yıllık tarihi, arkeolojik mirası, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel sanatları ve dünyaca tanınan gastronomisiyle ülkemizin en önemli kültür ve turizm şehirlerinden biri. Zeugma'nın eşsiz mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılık geleneğine, yüzyıllardır yaşatılan zanaatlardan zengin mutfak kültürüne kadar çok güçlü bir birikimden söz ediyoruz. GastroAntep Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz.

Dokuz gün boyunca Gaziantep'in müzelerini, kültür ve sanat mekanlarını ve farklı noktalarını festivalin buluşma alanlarına dönüştüreceğiz. Konserlerden sergilere, sahne sanatlarından geleneksel sanat atölyelerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine ve gastronomi programlarına uzanan kapsamlı içeriğimizle Gaziantep'in kültürel birikimini farklı kuşaklarla buluşturmayı; şehrimizin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

GAZİANTEP'İN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ FESTİVALDE

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ev sahipliği yapacak. MasterChef jüri üyesi ve Şef Mehmet Yalçınkaya, Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Ahmet Güzelyağdöken ve Şef Umut Karakuş, Şef Tamer Özkan, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Şafak Erten, Şef Harun Raşit Dönmez, Şef Celal Gürkan Yılmaz, yazar Hilal Kayış Sungur, gıda ve yemek kültürü araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, Şef Ömür Akkor, Şef Erşan Yılmaz ve Şef Gökhan Ali Çamkerten ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları'nı ziyaret ederek Gaziantep'e özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Anadolu ile Mezopotamya arasında yüzyıllar boyunca şekillenen Gaziantep mutfağı; Antep fıstığı, baharatlar, et, bulgur, yoğurt ve mevsimlik sebzelerin farklı pişirme teknikleriyle bir araya geldiği zengin bir yemek kültürünü yansıtıyor. 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil edilen Gaziantep'te, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler kent mutfağının temel unsurları arasında yer alıyor. Beyran, yuvalama, şiveydiz, alinazik ve çeşitli dolmalar farklı pişirme teknikleriyle Gaziantep'in köklü sofra kültürünü ortaya koyarken, Antep baklavası kentin en tanınan lezzetleri arasında yer alıyor.

Gaziantep'in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 50'den fazla Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından çağdaş restoranlara, fırınlardan tarihi kahvelere uzanan gastronomi rotasında; beyran, ciğer, küşleme, kebap ve lahmacun sunan işletmelerin yanı sıra yöresel yemek lokantaları, baklavacılar, katmerciler, tahin ve helva ustaları da yer alacak. Günün farklı öğünlerine ve farklı mekan türlerine yayılan seçki, Gaziantep'in köklü mutfak kültürünü ve gastronomi deneyiminin çeşitliliğini festival ziyaretçileriyle buluşturacak.