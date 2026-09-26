Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400’den fazla dev etkinlikle sanatseverleri büyüleyecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin resmi açılışını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdi. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan vizyonuna dikkat çeken Bakan Ersoy, konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan dev organizasyonun, 200’den fazla lezzet noktası ve 5 ayrı gastronomi rotasıyla megakentin mutfak zenginliğini de dünyaya tanıtacağını müjdeledi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı törenle başladı. Festival, konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine ve gastronomi rotalarına uzanan 400'den fazla etkinlikle İstanbul'un dört bir yanına yayılacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni süresi, kapsamı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük festivali olarak nitelendiren Ersoy, organizasyonun doğduğu İstanbul'da altıncı kez kapılarını açtığını söyledi. Ersoy, her yıl daha zengin ve kapsamlı bir programın sanatseverlerle buluştuğunu ifade etti.

İSTANBUL'UN 50'DEN FAZLA NOKTASINDA SANAT BULUŞMASI Festival kapsamında 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada etkinlik düzenlenecek. Programda 40 konser ile 15 sergi ve yerleştirme etkinliği bulunuyor. Ana sahnede Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan konser verecek. Dinletiler, söyleşiler, modern dans gösterileri, müzikaller ve tiyatro temsilleri de sanatseverlerin karşısına çıkacak. Çocuklara özel sanat etkinliklerinin yanı sıra yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan atölyeler de festival programında yer alacak. Bakan Ersoy, programın kapsamını, "Sözün özü 400'den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı." sözleriyle anlattı.