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İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400’den fazla dev etkinlikle sanatseverleri büyüleyecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin resmi açılışını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdi. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan vizyonuna dikkat çeken Bakan Ersoy, konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan dev organizasyonun, 200’den fazla lezzet noktası ve 5 ayrı gastronomi rotasıyla megakentin mutfak zenginliğini de dünyaya tanıtacağını müjdeledi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı törenle başladı. Festival, konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine ve gastronomi rotalarına uzanan 400'den fazla etkinlikle İstanbul'un dört bir yanına yayılacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni süresi, kapsamı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük festivali olarak nitelendiren Ersoy, organizasyonun doğduğu İstanbul'da altıncı kez kapılarını açtığını söyledi. Ersoy, her yıl daha zengin ve kapsamlı bir programın sanatseverlerle buluştuğunu ifade etti.

İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor - 1

İSTANBUL'UN 50'DEN FAZLA NOKTASINDA SANAT BULUŞMASI

Festival kapsamında 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada etkinlik düzenlenecek. Programda 40 konser ile 15 sergi ve yerleştirme etkinliği bulunuyor.

Ana sahnede Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan konser verecek. Dinletiler, söyleşiler, modern dans gösterileri, müzikaller ve tiyatro temsilleri de sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Çocuklara özel sanat etkinliklerinin yanı sıra yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan atölyeler de festival programında yer alacak. Bakan Ersoy, programın kapsamını, "Sözün özü 400'den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı." sözleriyle anlattı.

İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor - 2

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İSTANBUL'A GELİYOR

Festivalin uluslararası programında Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri düzenlenecek. Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu ise ilk kez Türkiye'de sahne alacak.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı'nın yeni projesi "Beyond Walls" ile Yann Arthus-Bertrand'ın 50 yılı aşan üretiminden hazırlanan seçkinin yer aldığı "Bir Bakışın Mirası Legacy" sergisi de festival kapsamında ziyaret edilebilecek.

İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor - 3

AKM'DE ÜÇ ÖZEL SERGİ SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Bakan Ersoy, açılış kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki üç sergiyi gezdi. "Üç Ressam" sergisinde Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonundan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserleri aynı çatı altında toplandı.

"Renklerin Sureti" sergisi, renkler ve insan suretleri aracılığıyla duyguları, düşünceleri ve yaşanmışlıkları görünür kılıyor. Çalışmalar, insanın iç dünyasına farklı sanatçıların yorumları üzerinden ayna tutuyor.

Eskişehir, Bursa ve Ankara'nın ardından İstanbul'a taşınan ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisinde ise kullanım ömrünü tamamlayan elektronik ve endüstriyel atıklar, uluslararası sanatçıların yorumlarıyla yeniden biçimleniyor.

İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor - 4

İSTANBUL'UN LEZZETLERİ BEŞ AYRI ROTADA KEŞFEDİLECEK

Festivalin gastronomi ayağı için 200'den fazla lezzet noktası belirlendi. İstanbul'un Michelin seçkisinde 86 restoranının bulunduğunu hatırlatan Ersoy, kentin Türk ve dünya mutfaklarını bir araya getiren güçlü bir gastronomi merkezi olduğunu söyledi.

Mastercard Ekonomi Enstitüsünün uluslararası yeme-içme harcamalarını temel alan Seyahat Trendleri 2025 Raporu'nda İstanbul'un dünyanın bir numaralı gastronomi şehri olarak gösterildiğini aktaran Ersoy, festival için şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerinin rehberliğinde beş rota oluşturulduğunu açıkladı.

İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor - 5

Festivalin gastronomi rotaları şöyle sıralandı:

Gastronomi rotaları
Beyoğlu–Galata–Karaköy
Tarihi Yarımada–Fatih
Beşiktaş–İstinye Boğaz hattı
Kanlıca–Beykoz–Şile
Kadıköy–Moda

Ersoy, İstanbul'un mutfak zenginliğine ilişkin, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul'un tadı herkesin damağında kalacak." dedi.

FİLİSTİN İÇİN SESİNİ YÜKSELTEN SANATÇILARA DESTEK

Filistin halkının yaşadığı acıları dünya kamuoyuna duyuran sanatçılara yönelik baskılara tepki gösteren Bakan Ersoy, insanlık adına söz alan isimlerin hedef gösterilmesini eleştirdi.

Filistin için sesini yükselten sanatçıların vicdani bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Ersoy, baskılara rağmen tutumlarını sürdüren sanatçılara, "Tarih onurlu duruşunuzu kaydetmiştir." sözleriyle destek verdi.

İstanbul’da kültür sanat şöleni başladı: 400’den fazla etkinlik! Beş gastronomi rotası ziyaretçileri bekliyor - 6

SAHNE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİNE AÇILIYOR

Festivalin uluslararası sanata açılan güçlü bir kapı olduğunu vurgulayan Ersoy, organizasyonun temelinde Türkiye'nin kültürel değerlerini, geleneklerini, sanatçılarını ve yerel sanat üretimini koruma iradesinin bulunduğunu söyledi.

Geleneksel el ve sahne sanatlarından müziğe, mutfaktan tarihe kadar milli mirasın farklı unsurlarının festival aracılığıyla görünür kılındığını anlatan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mirası yaşatan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz. Onların ustalığını, bu sanatları öğrenmek isteyen gönüllerle buluşturuyoruz. Bunu, festivalimize dahil ettiğimiz her şehrimizde yapmaya devam edeceğiz."

FESTİVAL 2027'DE 32 ŞEHRE ULAŞACAK

Bakan Ersoy, bütün İstanbulluları festivale davet ederken organizasyonun gelecek yılki takvimini de açıkladı.

Bu yıl 26 şehrin ev sahipliği yaptığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ da katılacak. Böylece festivalin düzenlendiği şehir sayısı 32'ye yükselecek.

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