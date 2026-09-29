Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: Sürücüler yaralandı (Foto: İHA)

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazada traktör sürücüsü Ercan Sağlam ile kamyonet sürücüsü Alaattin Kul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.