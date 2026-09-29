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Samsun'da feci kaza! Kamyonet traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Samsun'da feci kaza! Kamyonet traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Kul ile traktör sürücüsü Ercan Sağlam yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaattin Kul yönetimindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet, Ercan Sağlam'ın kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: Sürücüler yaralandı (Foto: İHA)Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: Sürücüler yaralandı (Foto: İHA)

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazada traktör sürücüsü Ercan Sağlam ile kamyonet sürücüsü Alaattin Kul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: Sürücüler yaralandı (Foto: İHA)Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: Sürücüler yaralandı (Foto: İHA)

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: Sürücüler yaralandı (Foto: İHA)Samsun'da kamyonet traktöre çarptı: Sürücüler yaralandı (Foto: İHA)

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

#Samsun #Çarşamba
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