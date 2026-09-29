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Düzce'de okullarda alarm seviyesi yükseltildi! 148 eğitim kurumunda güvenlik seferberliği

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Düzce'de okullarda alarm seviyesi yükseltildi! 148 eğitim kurumunda güvenlik seferberliği

Düzce Valiliği, “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” projesi kapsamında il genelindeki 148 okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Risk analizleri doğrultusunda 97 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 1 okul kolluk görevlisi, 106 okul bahçe görevlisi ve 42 motorize ekip sahada görevlendirildi. Amaç, öğrencilerin eğitimlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmesini sağlamak.

Düzce Valiliği, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okullarda yaşanabilecek olası risklerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. İl genelinde yapılan risk analizlerinin ardından 148 okul ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Çalışma kapsamında 97 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 1 okul kolluk görevlisi, 106 okul bahçe görevlisi ve 42 motorize ekip görevlendirildi.

MOTORİZE EKİPLER SAHADA

Düzce'de 148 okul denetleniyor (Foto: İHA)Düzce'de 148 okul denetleniyor (Foto: İHA)

Güvenlik ekiplerinin okul ve çevrelerinde etkin şekilde görev yapacağı bildirildi. Görevlilere; muhtemel risk ve olayların önlenmesi, şüpheli kişi ve durumların güvenlik birimlerine bildirilmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile etkin iletişim kurulması konularında bilgilendirme yapıldı.

Valilik açıklamasında, okul yönetimleri, öğretmenler, öğrenciler ve güvenlik birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

HEDEF GÜVENLİ VE HUZURLU EĞİTİM ORTAMI

Düzce'de 148 okul denetleniyor (Foto: İHA)Düzce'de 148 okul denetleniyor (Foto: İHA)

"Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla öğrencilerin eğitimlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürmeleri amaçlanıyor. Valilik, okul ve çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

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#Düzce #112 Acil Çağrı Merkezi
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