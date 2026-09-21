Mehmet Çakır (DHA)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sahada çalıştığı sırada kesilen ağacın dalı orman işçisi Çakır'a çarptı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.