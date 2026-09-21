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Düzce'de feci iş kazası! Kesilen ağacın dalı canından etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Düzce'de feci iş kazası! Kesilen ağacın dalı canından etti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman kesim sahasında çalışan Mehmet Çakır (68), kesilen ağacın dalının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yığılca ilçesi Yoğunpelit köyünün çevresindeki ormanda meydana geldi. Köyde yaşayan Mehmet Çakır, arkadaşlarıyla birlikte köyün yakınındaki orman kesim sahasına ağaç kesme işi için gitti.

Mehmet Çakır (DHA)Mehmet Çakır (DHA)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sahada çalıştığı sırada kesilen ağacın dalı orman işçisi Çakır'a çarptı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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