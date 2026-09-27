EHLİYETİNE DAHA ÖNCE DE EL KONULMUŞ

Sürücü hakkında yapılan sorgulamada dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Ali Berk Bilir'in sürücü belgesine daha önce de el konulduğu ortaya çıktı.

Bilir'e 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 466 bin lira trafik idari para cezası kesildi.