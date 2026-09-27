Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti
Başakşehir’de ambulansa yol vermediği ve aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüdüğü belirlenen sürücüye 466 bin lira trafik cezası kesildi. Ehliyetine 90 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücünün trafikteki davranışının faturası ağır oldu. Aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüdüğü belirlenen sürücüye toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu. Kullandığı otomobil de 90 gün trafikten men edildi.
AMBULANSA YOL VERMEDİ
Olay, 22 Eylül 2026 günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi.
34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk Bilir'in trafikte ambulansa yol vermediği ve aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüdüğü iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.