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Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti

Başakşehir’de ambulansa yol vermediği ve aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüdüğü belirlenen sürücüye 466 bin lira trafik cezası kesildi. Ehliyetine 90 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücünün trafikteki davranışının faturası ağır oldu. Aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüdüğü belirlenen sürücüye toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti - 1

Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu. Kullandığı otomobil de 90 gün trafikten men edildi.

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti - 2

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Olay, 22 Eylül 2026 günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi.

34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk Bilir'in trafikte ambulansa yol vermediği ve aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüdüğü iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti - 3

POLİS EKİPLERİ GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olayı inceledi.

Çalışmalar sonucunda sürücünün saldırı amacıyla aracından indiği ve ambulansa yol vermediği belirlendi.

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti - 4

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE DE EL KONULMUŞ

Sürücü hakkında yapılan sorgulamada dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Ali Berk Bilir'in sürücü belgesine daha önce de el konulduğu ortaya çıktı.

Bilir'e 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 466 bin lira trafik idari para cezası kesildi.

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen magandaya rekor ceza! Araç ve ehliyet gitti - 5

ARAÇ 90 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulanan işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu. Olayda kullanılan 34 BUY 223 plakalı otomobil de 90 gün trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

Sürücü hakkındaki süreç trafik cezasıyla sınırlı kalmadı. Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında ayrıca adli işlem başlatıldı.

#Ali Berk Bilir
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