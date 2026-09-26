Bursa'da Keles-Orhaneli yolu üzerinde düğün salonları ve çekim platolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Tesis çevresindeki ağaçlara sıçrayan alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman yangını söndürme ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği bölgede ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(Foto: İHA)