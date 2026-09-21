Antalya Manavgat'ta elektrik kesintisi sırasında kaza: Tur minibüsü otomobille çarpıştı, 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü Mustafa A. ve yolcu Büşra A. yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında bölgede elektrik olmadığı için trafik lambalarının çalışmadığı ortaya çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TUR MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Sıtkı A. yönetimindeki 21 AAP 249 plakalı tur minibüsü ile Mustafa A. idaresindeki 07 ATS 952 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Büşra A. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Mustafa A. ve Büşra A. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK LAMBALARI ÇALIŞMIYORDU
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde iki aracın çarpıştığı anlar yer aldı.
Kaza sırasında bölgede elektrik olmadığı için trafik lambalarının yanmadığı anlaşıldı. Elektrik kesintisi ile kazanın meydana gelme nedeni arasında kesin bir bağlantıya ilişkin bilgi paylaşılmadı.