Antalya Manavgat'ta elektrik kesintisi sırasında kaza: Tur minibüsü otomobille çarpıştı, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü Mustafa A. ve yolcu Büşra A. yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında bölgede elektrik olmadığı için trafik lambalarının çalışmadığı ortaya çıktı.