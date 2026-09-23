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Masaj salonunda kirli çark deşifre edildi: "Zello" kodlu fuhuş tuzağı! Telsizli korunma, şifreli kodlar ve korsan taksi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Masaj salonunda kirli çark deşifre edildi: "Zello" kodlu fuhuş tuzağı! Telsizli korunma, şifreli kodlar ve korsan taksi!

İstanbul’da masaj salonu adı altında faaliyet gösteren ve internet ilanlarıyla düşürdükleri kadınlar ile reşit olmayan kız çocuklarını fuhşa sürükleyen organize suç örgütü deşifre edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, polis baskınını atlatmak için cep telefonlarına "Zello" telsiz uygulaması kuran, yasa dışı hizmetleri "Sistem 1, 2, 3" diye kodlayan ve deport edildikten sonra sahte pasaportla kaçak dönen elebaşların kirli çarkı tek tek ortaya çıkarıldı.

İstanbul'da yürütülen kapsamlı asayiş ve örgütlü suçlar soruşturmasında, masaj salonu görünümlü fuhuş merkezlerine darbe indirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fiziki takip tutanakları, mağdur ifadeleri ve dijital materyal incelemeleri neticesinde fuhuş çetesinin tüm kirli çarkı deşifre edildi.

İSTANBUL'DA MASAJ SALONU ADI ALTINDA FAALİYET GÖSTEREN FUHUŞ ŞEBEKESİNE OPERASYON

15 şüpheli sorgularının ardından "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık" suçundan tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Masaj salonunda kirli çark deşifre edildi: "Zello" kodlu fuhuş tuzağı! Telsizli korunma, şifreli kodlar ve korsan taksi! - 1

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE İŞ İLANI TUZAĞI!

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şebeke liderleri ve salon sahipleri, ilan siteleri ile internet uygulamaları üzerinden "yüksek prim ve yüksek kazanç" vaadiyle iş ilanları yayınladı. Maddi zorluk çeken mağdur kadınları ağlarına düşüren şüphelilerin, görüşmeler sırasında kendi aralarında belirledikleri şifreli kelimelerle fuhuş sistemini anlattıkları belirlendi.

Ağa düşürülen mağdurlar arasında ailevi ve maddi imkansızlıklar yaşayan Berna K. isimli reşit olmayan küçük kız çocuğunun da yer aldığı tespit edildi. Yaşı küçük mağdurun masaj salonunda çalıştırıldığı ve şüphelilerden şikayetçi olduğu savcılık sevk yazısına yansıdı.

Masaj salonunda kirli çark deşifre edildi: "Zello" kodlu fuhuş tuzağı! Telsizli korunma, şifreli kodlar ve korsan taksi! - 2

POLİS BASKININA KARŞI TELSİZLİ ÖNLEM!

Fuhuş şebekesinin polis takibini ve olası baskınları atlatmak için akılalmaz yöntemlere başvurduğu saptandı. Başakşehir'de şebeke üyelerinin polis baskını ihtimaline karşı anlık ve toplu iletişim kurabilmek amacıyla cep telefonlarına "Zello" isimli telsiz uygulamasını yükledikleri, referansı bulunmayan müşterileri ise kesinlikle içeri almadıkları ortaya çıkarıldı.

İşletmelerde uygulanan yasa dışı hizmetlerin ise "Sistem 1", "Sistem 2" ve "Sistem 3" şeklinde kodlandığı kaydedildi.

Masaj salonunda kirli çark deşifre edildi: "Zello" kodlu fuhuş tuzağı! Telsizli korunma, şifreli kodlar ve korsan taksi! - 3

DEPORT EDİLDİ, SAHTE PASAPORTLA KAÇAK GERİ DÖNDÜ!

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise yabancı uyruklu şüpheli Sadokat Tulyaganova oldu. Şüphelinin daha önce yürütülen çalışmalar sırasında sahte kimlikle yakalanarak Türkiye'den sınır dışı edildiği belirlendi.

Ancak fuhuş çetesi yöneticilerinden olan Tulyaganova'nın, kirli faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla farklı bir pasaport ve sahte kimlikle ülkeye kaçak yollardan tekrar giriş yaptığı ve eş zamanlı operasyonda sahte pasaportla yeniden yakalandığı tespit edildi.

Masaj salonunda kirli çark deşifre edildi: "Zello" kodlu fuhuş tuzağı! Telsizli korunma, şifreli kodlar ve korsan taksi! - 4

ÖZEL KORSAN TAKSİ İLE KAPIDA "NÖBETÇİ" KORUMA!

Çete hiyerarşisinde yer alan şüpheli Kadir Alper Y.'nin ise fuhuş müşterisi olan erkeklerin talep ettiği ev, otel ve adreslere kadınları kendi sevk ve idaresindeki korsan taksiyle taşıdığı saptandı.

Kadınlar adrese girdiğinde aracını kapıda bekleterek sözde "koruma" sağlayan şüphelinin, bu hizmet karşılığında fuhuş gelirinden yüksek miktarlarda pay aldığı ifade edildi.

Masaj salonunda kirli çark deşifre edildi: "Zello" kodlu fuhuş tuzağı! Telsizli korunma, şifreli kodlar ve korsan taksi! - 5

İşletmelerdeki günlük hasılat ve müşteri çetelelerinin ise "kasacı" olarak görev yapan Remziye K. tarafından fotoğraflanarak günlük olarak salon sahibi Uğur A.'ya gönderildiği belgelendi.

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