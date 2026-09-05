Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Ilkhan S., Antalya’nın Serik ilçesinde yakalandı.

Ukrayna makamlarınca uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Ilkhan S., Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen çalışmayla yakalandı.

Şüphelinin suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından arandığı belirtildi.

Türkiye'de G tahdit kodu da bulunan şüpheli, ekiplerin koordineli çalışması sonucu dün akşam saatlerinde Serik'te yakalandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilkhan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SERİK'TE YAKALANDI

Türkiye'de G tahdit kodu bulunan Ilkhan S., Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda dün akşam saatlerinde ilçede yakalandı.

DÖRT AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Ilkhan S.'nin Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle arandığı bildirildi.