Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresini gök gürültülü kuvvetli sağanak için sarı kodla uyardı. Sıcaklıklar batıdan itibaren düşerken rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak. Marmara’daki fırtınanın yanı sıra ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Türkiye, 22 Eylül Salı gününe yağışlı bir havayla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara'nın kuzeybatısından başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün içinde etkisini artırması bekleniyor.
İSTANBUL DAHİL 11 İLE SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI
MGM'nin yayımladığı uyarı haritasında megakent İstanbul'un da aralarında bulunduğu tam 11 il sarı kod kapsamına alındı. Sarı kod, atmosferik koşulların potansiyel tehlike barındırdığını ve olağan dışı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor. İstanbul genelinde gün boyu aralıklarla etkisini gösterecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanakların, günlük şehir yaşamını ve trafiği doğrudan olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin 22 Eylül Salı günü için sarı kodla uyardığı iller şöyle:
- Balıkesir
- Bursa
- Çanakkale
- Edirne
- İstanbul
- Kocaeli
- Sakarya
- Tekirdağ
- Zonguldak
- Yalova
- Düzce
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA UYARI!
İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Uyarıda özellikle sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.