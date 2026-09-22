Meteorolojinin yayımladığı gün içi detaylı tahmin haritalarına göre yağışlı sistem şu şekilde ilerleyecek:

Rüzgar bu bölgede güneyli yönlerden yine saatte 40 ila 60 km kuvvetinde esecek.

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞECEK

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 23 derece olması öngörülürken, 23 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların daha da gerilemesi bekleniyor. MGM'nin haftalık tahmin haritalarında İstanbul için çarşamba günü yaklaşık 15-19 derece aralığı öne çıkıyor.