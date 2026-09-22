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Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresini gök gürültülü kuvvetli sağanak için sarı kodla uyardı. Sıcaklıklar batıdan itibaren düşerken rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak. Marmara’daki fırtınanın yanı sıra ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Türkiye, 22 Eylül Salı gününe yağışlı bir havayla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara'nın kuzeybatısından başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün içinde etkisini artırması bekleniyor.

(MGM)(MGM)

İSTANBUL DAHİL 11 İLE SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin yayımladığı uyarı haritasında megakent İstanbul'un da aralarında bulunduğu tam 11 il sarı kod kapsamına alındı. Sarı kod, atmosferik koşulların potansiyel tehlike barındırdığını ve olağan dışı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor. İstanbul genelinde gün boyu aralıklarla etkisini gösterecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanakların, günlük şehir yaşamını ve trafiği doğrudan olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 22 Eylül Salı günü için sarı kodla uyardığı iller şöyle:

  • Balıkesir
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Edirne
  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Tekirdağ
  • Zonguldak
  • Yalova
  • Düzce

(X)(X)

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA UYARI!

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Uyarıda özellikle sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 1

SAAT SAAT YAĞIŞ SEYRİ

Meteorolojinin yayımladığı gün içi detaylı tahmin haritalarına göre yağışlı sistem şu şekilde ilerleyecek:

  • Sabah Saatleri (06:00 - 12:00): Trakya ve Marmara genelinde bulutlar yoğunlaşıyor. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağışlar yerel olarak başlıyor. Aynı dilimde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yer yer yağış geçişleri görülüyor.
  • Öğle Saatleri (12:00 - 18:00): Yağış kütlesi coğrafi olarak en geniş alana ulaşıyor. Marmara'nın tamamına ek olarak İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Isparta, Burdur, Antalya çevreleri), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir hattı), Karadeniz şeridi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'de Adana ve Hatay kıyıları gökgürültülü sağanak alıyor.
  • Akşam ve Gece Saatleri (18:00 - 24:00): İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu hattında yağışlar kuvvetini koruyor. Yağışlı hava dalgası İç Anadolu'nun batısı ve Ege kıyıları dahil olmak üzere gece yarısına kadar geniş bir bölgede etki göstermeyi sürdürüyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 2

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Hava olayları yalnızca yağmurla sınırlı kalmayacak; rüzgar iki ayrı bölgede fırtına seviyesine yaklaşacak:

Marmara'nın Güneybatısı ve Kuzey Ege Kıyı Hatları
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) saatte 40 ila 60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun Güney ve Batı Kesimleri
Rüzgar bu bölgede güneyli yönlerden yine saatte 40 ila 60 km kuvvetinde esecek.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 3

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞECEK

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 23 derece olması öngörülürken, 23 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların daha da gerilemesi bekleniyor. MGM'nin haftalık tahmin haritalarında İstanbul için çarşamba günü yaklaşık 15-19 derece aralığı öne çıkıyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 4

METEOROLOJİDEN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtınanın beraberinde getirebileceği muhtemel tehlikelere karşı tedbirli olunmasını istedi. Vatandaşların dikkat etmesi gereken başlıca riskler şunlar:

Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Ani sel ve lokal su baskınları
  • Yıldırım düşmesi tehlikesi
  • Yağış anında aniden sertleşen kuvvetli rüzgar
  • Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 5

EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Tahmin
Bursa 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 6

EGE

İl Sıcaklık Tahmin
Afyonkarahisar 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 7

AKDENİZ

İl Sıcaklık Tahmin
Adana 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 8

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Tahmin
Ankara 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 9

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Tahmin
Bolu 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sinop 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Tahmin
Amasya 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 11

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Tahmin
Erzurum 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Van 25°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kapıyı pencereyi kapatın! İstanbul dahil 11 ile sarı kod: Sağanak ve 60 km fırtına uyarısı - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Tahmin
Diyarbakır 35°C Parçalı bulutlu
Mardin 31°C Parçalı bulutlu
Siirt 32°C Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 35°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

#İstanbul Hava Durumu
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