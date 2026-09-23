Marmaris'te nefes kesen operasyon! Uluslararası suç örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

Emniyet güçleri, uluslararası organize suç şebekelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında ülkeye giriş yasağı bulunan ve “Thieves in Law” suç örgütü üyesi olduğu belirlenen Azerbaycan uyruklu E. A. yakalandı.

Rusya makamlarınca "Thieves in Law" suç örgütü üyesi olduğu ve Janiyev suç örgütüyle iltisaklı bulunduğu belirlenen, hakkında G-26 tahdit kodu bulunan Azerbaycan uyruklu E. A. isimli şahıs, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Genellikle cezaevi kökenli kişilerin dahil olduğu, uluslararası alanda organize suç, gasp ve para aklama gibi faaliyetlerle tanınan "Thieves in Law" suç örgütünün üyesi olduğu belirtilen E. A. hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.