Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunan Timsah Adası, ilginç şekliyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Yalıköy ve Belicesu Mahallesi sınırlarında bulunan ada, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yıllardır bölgede bulunan ancak yakın zamana kadar fazla bilinmeyen Timsah Adası, Perşembe ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Şekli nedeniyle bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından "Timsah Adası" olarak anılan doğal oluşum, yüksek ve uzak bir açıdan bakıldığında suyun içerisinde duran bir timsahı andırıyor.

Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanterinde de yer alan ada, denize girmek isteyenlerin yanı sıra doğal oluşumu görmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.