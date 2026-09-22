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Doğanın şaşırtan eseri! Uzaktan bakınca timsaha benzeyen ada ilgi çekiyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğanın şaşırtan eseri! Uzaktan bakınca timsaha benzeyen ada ilgi çekiyor

Ordu’nun Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunan ve uzaktan bakıldığında timsahı andıran Timsah Adası, doğal görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yıllardır bölgede bulunan ancak yakın zamana kadar fazla bilinmeyen ada, özellikle yaz aylarında farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunan Timsah Adası, ilginç şekliyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Yalıköy ve Belicesu Mahallesi sınırlarında bulunan ada, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yıllardır bölgede bulunan ancak yakın zamana kadar fazla bilinmeyen Timsah Adası, Perşembe ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Şekli nedeniyle bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından "Timsah Adası" olarak anılan doğal oluşum, yüksek ve uzak bir açıdan bakıldığında suyun içerisinde duran bir timsahı andırıyor.

Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanterinde de yer alan ada, denize girmek isteyenlerin yanı sıra doğal oluşumu görmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Timsah Adası, uzaktan bakıldığında ilginç şekliyle dikkat çekiyor.Timsah Adası, uzaktan bakıldığında ilginç şekliyle dikkat çekiyor.

"42 SENEDİR GİDİP GELİYORUM"

Aslen Zonguldaklı olduğunu belirten Veysel Çiftçi, Timsah Adası'nı 42 yıldır ziyaret ettiğini söyledi.

Çiftçi, "Çok güzel bir yer. Uzaktan daha güzel görünüyor ve gerçekten timsahı andırıyor. O yüzden adı Timsah Adası olarak kalmış. Ben her yıl oraya çıkarım, üzerinden balık tutarız. 42 senedir gidip geliyorum, iznimi de burada geçiriyorum. Buraya düğünlerden önce gelin ve damat çekimleri yapılıyor, gençler gelip kamp yapıyor. Görenler de timsaha benzetiyor" dedi.

"EŞİM ÇOCUKLUK YILLARINDA DA TİMSAHA BENZETMİŞ"

Kıbrıs'ta çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve eşinin memleketinde yaşamaya karar verdiğini belirten Cengiz Tüzün, Timsah Adası'nı yaklaşık 30 yıl önce keşfettiğini söyledi.

Tüzün, "Özellikle yazın buralar dolup taşıyor. Eşim çocukluk yıllarında timsaha benzetmiş. Sonradan gelip gidenler de timsaha benzetmiş. Hatta yurt dışında da tanıtımı yapılmış" diye konuştu.

Doğal oluşum, farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Doğal oluşum, farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"HERKES ZİYARET EDİYOR"

Mahalle sakini Ali Kaptanoğlu da kayalığı biraz geç keşfettiklerini belirtti.

Kaptanoğlu, "Aynen timsaha benziyor. Allah'ın takdiri, bir tabiat olayı. Timsah Adamız burada tanındı. Herkes gelip ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.

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