Avcılar D-100 kara yolunda feci kaza: Lüks spor otomobil bariyerlere saplandı
Avcılar D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada araçlardan biri bariyerlere vururken diğeri ters yöne döndü. Yoldan geçen sürücülerin araçlardan çıkardığı 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Avcılar'da gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere vururken diğer otomobil ters yöne döndü.
Kaza, D-100 Karayolu'nun Gümüşpala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü yönünde ilerleyen 34 TS 6194 plakalı lüks spor otomobil, 06 GB 5943 plakalı otomobille çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE İKİ ARAÇ DA SAVRULDU
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere vurdu. Diğer araç ise savrularak ters yöne döndü.
Kazayı gören sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu. Araçlarda bulunan yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çıkarıldı.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi olay yerinde kontrol etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye gitmeyi kabul etmedikleri öğrenildi.
D-100 KARAYOLU BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü yönü bir süre araç trafiğine kapalı kaldı. Ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından kazaya karışan otomobiller yoldan kaldırıldı.
Araçların çekilmesiyle karayolundaki trafik yeniden normale döndü.