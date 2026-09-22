Avcılar D-100 kara yolunda feci kaza: Lüks spor otomobil bariyerlere saplandı

Avcılar D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada araçlardan biri bariyerlere vururken diğeri ters yöne döndü. Yoldan geçen sürücülerin araçlardan çıkardığı 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.